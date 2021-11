Ime koje piše na poštanskom sandučetu ispred privatnog imanja na Via Manzoni na periferiji Milana je "L. Alfredo" - što je skraćeno od Alfredo Lindli.

Izvor: MILAN POLICE

Gospodin Lindli, vlasnik četvorospratnice sa bazenom, živi sa suprugom i četvoro djece, a novac je zaradio, bar tako stoji na papiru, zahvaljujući vođenju brojnih auto-kompanija i garaža u njegovom vlasništvu. Dakle, gospodin Lindli je prošao prilično dobro...

Osim što njegove komšije nisu znale da mu to nije pravo ime. Niti je bio "ugledni biznismen". Kolekcija automobila koja je bila izložena ispred vile nekada je uključivala Audi vrijedan 58.000 funti, Porše Kajen vrijedan 55.000 funti i BMV vrijedan 24.000 funti. Čovjek koji je ovdje živio, a čija je porodica otišla prije tri nedjelje, bio je kriminalac srpskog porijekla, o čemu piše poznati britanski medij Dejli mejl, koji je ukrao identitet vodećeg peruanskog advokata Alfreda Lindlija i upotrebio njegovo ime i datum rođenja.

Ko je "četvrti čovjek"?

Alfredo Lindli je zapravo Ljubomir Radosavljević, osumnjičeni organizator serije višemilionskih pljački luksuznih kuća poznatih ličnosti u Londonu 2019. godine, piše Dejli mejl.

Među njegovim žrtvama su bogata naslednica Formule 1 Tamara Eklston, fudbaler Frenk Lampard i njegova supruga Kristin, kao i porodica pokojnog predsjednika Lester Sitija Vičaija Šrivadanaprabe. Provalom u vilu Tamare Eklston, Radosavljević je ukrao gotovinu i nakit u vrijednosti od 25 miliona funti.

Ubrzo nakon toga, članovi bande su uhvaćeni kako slave uz ručak od 750 funti. Trojica muškaraca su sada osuđeni za provalu i danas su im biti izrečene kazne. Međutim, 40-godišnji Radosavljević, takozvani "četvrti čovjek", i dalje je na slobodi i za njim je raspisana međunarodna potjernica.

Pričalo se čak i da bi njegova "karijera" mogla da se pretvori u holivudski film, a to bi se sigurno dopalo njegovom egu. Naime, na njegovom zglobu često se može vidjeti jedan od brojnih roleksa koje posjeduje, okružen dijamantima. Prema riječima onih koji ga poznaju još iz vremena kada je živio u Srbiji, bio je "opsednut" filmovima o Deniju Oušnu i želio je da bude što sličniji liku koji je oličavao slavni Džordž Kluni.

Tako je, na primjer, dragulje iz londonske pljačke, među kojima je bila i narukvica Tamare Eklston, prokrijumčarila ekipa lijepih mladih dama, sve Romkinje, od glave do pete obučene u dizajnersku odjeću i letjele biznis klasom, je stari prijatelj Radosavljevića. Dragulji su bili sakriveni na prilično "delikatnom" mjestu u njihovom tijelu.

Pljačka je način života porodice Radosavljević

Radosavljevićeve metode i njegovo napredovanje kroz kriminalno podzemlje, od djetinjstva u siromašnom selu Obrenovcu kod Beograda do dolaska na Interpolovu listu 'najtraženijih' bjegunaca, nesumnjivo imaju filmski kvalitet, baš kao i italijanska mafija sa kojom ima jake veze.

Alfredo Lindli je bio samo jedan od najmanje 19 pseudonima koje je koristio u svojim pokušajima da izbjegne zakon poslednjih godina dok je pljačkao domove bogatih i slavnih širom Evrope.

Naime, njegov klan ima ozloglašenu reputaciju širom Balkana. Radosavljević je dobio ime po svom djedu Ljubomiru, koji je obučavao lokalnu djecu da kradu, a potom ih slao u pohode na kuće bogataša.

Sin Dragan ga je ipak nadmašio, pa je tri godine proveo u grčkom zatvoru zbog krađe zlata tokom osamdesetih godina.

"Dragan bi se vratio iz inostranstva i rekao djeci – pogledajte šta imam nakon što sam opljačkao nekoliko kuća. On bi svojoj djeci pokazao mnogo novca i rekao im da ako žele da budu uspješni i imaju novac kao on, oni bi da uradi isto što i on", rekao je za Dejli mejl blizak poznanik iz Beograda.

Kad bi se mladi Ljubomir sa pljačke vratio praznih ruku, otac bi ga nemilosrdno tukao. Ljubomir mlađi se prvi put suočio sa zakonom nakon što se sa roditeljima preselio u Italiju kada je imao 10 godina. Uhvaćen je usred provale. Malo ko je, čak i u njegovoj porodici, mogao da zamisli da će jednog dana postati jedan od najtraženijih bjegunaca u Evropi.

Povezao se i sa italijanskom mafijom

U Italiji su Radosavljevići uspostavili kontakte sa pripadnicima organizovanog kriminala i mafije i izgradili kriminalnu mrežu iza brojnih lažnih kompanija, uključujući i auto-kuće koje ne postoje.

"Uvijek je nosio odijelo i izgledao je kao ugledan, pametan biznismen", rekao je komšija koji ga je poznavao kao "Alfreda".

U stvarnosti, opljačkao je domove poznatih ličnosti, pa je njegova mreža osumnjičena da je provalila u kuću tadašnjih fudbalera Salija Muntarija i Patrika Vijeire, prije nego što je ukrao dragulje u vrijednosti od 2 miliona funti od Marije Luise Gavaceni, udovice italijanskog dizajnera Nikol Trusardi.

Ukradene dragocjenosti nikada nisu pronađene, a moguće objašnjenje leži u jednoj od metoda kojom su prokrijumčarili plijen širom Evrope.

Mlade Romkinje su njegovo "tajno oružje"

Mlade žene, koje bi uvijek bile Romkinje, bile su obučene da prokrijumčare plijen preko kontinenta, a na dogovorenim lokacijama čekao ih je "kontakt" da ga pokupe.

"Ove žene su bile plaćene po nekoliko hiljada eura, uvijek su putovale sa stilom i uvijek bi bile same. Nosile bi dizajnersku odjeću i izgledale bi zaista dobro. One nisu tip žena koje se zaustavljaju i provjeravaju na aerodromima. Kada su sletjele, jedan čuvar bi ih čekao, koji bi potom preuzeo nakit i nakon toga mu više nikada ne biste mogli ući u trag", rekao je izvor za Dejli mejl.

Vjeruje se da je veliki dio njihovog "blaga" prošao kroz zloglasni romski kamp u sjevernom Milanu, a moguće je da je ukradeno zlato Tamare Eklston upravo tu pretopljeno, tvrde policijski izvori u Italiji. Dragulji bivše prve dame Argentine Eve Peron pronađeni su u tom kampu 2011. godine, tačno dvije godine nakon što su ukradeni.

Frančesko Đustolisi, šef specijalne jedinice za oružane pljačke, priznao je da policija neće ući u to područje bez najmanje 40 ljudi na zemlji nakon što je policajac pregažen i ubijen u romskom kampu prije nekoliko godina.

"Ne možemo biti sigurni, ali je vrlo vjerovatno da su dragulji prošli upravo kroz taj logor. Međutim, mnogi od ukradenih komada su jedinstveni, tako da bi im rastvaranje naškodilo. Vjerujem da su transportovani širom Evrope. Mislim da ćemo vidjeti da se pojave u nekom trenutku i ponovo uđu na tržište preko nekoga ko ih je kupio, vjerujući da su legalni, a onda će pokušati da ih prodaju na aukciji", rekao je Đustolisi.

U svakom slučaju, bilo je nemoguće ne primijetiti Radosavljevićevo nezakonito stečeno bogatstvo svaki put kada bi se vratio u rodni Obrenovac. "Jednom se pojavio u Ferariju, drugi put u Maseratiju. Ima rolekse optočene dijamantima, kao i satove Patek Philippe. Obrenovčanima je bilo nevjerovatno da vide. U odijelima i sa svim ostalim ličio je na Denija Oušana. Imao je roleksa sa dijamantima.

"Kada se vrati u Obrenovac, uvijek je u kockarnicama i pravi velike žurke sa mnogo lijepih žena, a dok se u Obrenovcu može zaraditi oko 200 eura, bez razmišljanja potroši 10 hiljada eura u restoranu. Mnogi Romi viđaju Ljubomira kao heroja, ali ga se drugi boje. Znam ga i nije dobar čovjek. On nije Robin Hud. On pljačka bogate i uzima sve za sebe", objašnjava izvor.

Činilo se da je pravda konačno sustigla Radosavljevića 2017. godine. Oduzeta mu je imovina, uključujući skupu kolekciju automobila, a zatvoren kafić koji je imao. Ipak, nije završio u zatvoru i nastavio je da živi svojim luksuznim životom.

Dvije godine kasnije opljačkao je kuće Eklstonovih, Lamparda i Šrivadanaprabea, a pravi Alfredo Lindli kontaktirao je vlasti nakon što je u italijanskim medijima vidio da se njegovo ime dovodi u vezu sa londonskim provalama. Tada je dobio informaciju da Srbin koristi njegove podatke u službenim dokumentima.

"Najviše me brine to što sam po profesiji pravnik i presudna mi je reputacija", rekao je pravi Lindli, koji smatra da ga je Radosavljević hakovao i tako mu ukrao podatke.

Vjeruje se da se krije u Obrenovcu

Iako Radosavljević nije viđen u svojoj italijanskoj vili od krađa, njegova porodica je ostala da živi u vili sve do prije tri nedjelje, kada je njegova supruga viđena kako utovaruje namještaj u kombi za selidbu. Vjeruje se da se i sam Radosavljević sada vratio u Obrenovac. Njegov bivši saradnik smatra da Radosavljević nije toliko glup da pokuša da napusti domovinu, koja nema sklopljen sporazum o ekstradiciji sa Ujedinjenim Kraljevstvom, dok je on traženi bjegunac.

Radosavljevićev nećak Jugoslav Jovanović (24) koji je osmislio i vodio bandu dobio je 11 godina, a Alesandro Malteze (45) i Alesandro Donati (44) po 8 godina i devet mjeseci. Trojac je priznao krivicu za učešće u provalama i služiće zatvorsku kaznu u Italiji u okviru sporazuma o ekstradiciji.

Kada su novinari Dejli mejla zakucali na vrata Radosavljevićeve porodične kuće u Obrenovcu, odgovora nije bilo, ali je ispred kuće bio parkiran plavi fijat italijanskih registarskih oznaka. Automobil je od ranije bio poznat Frančesku Đustoliziju, koji tvrdi da ga je Radosavljević ranije koristio. Ali od neuhvatljivog Ljubomira nije bilo ni traga.