Kris Peri je one koji pokušavaju da izbegnu vakcinaciju "ludacima"

Izvor: Printscreen/YouTube/9 News Australia

Kris Peri, predsednik Australijske lekarske komore u Kvinslendu, zapretio je građanima koji se i dalje nisu vakcinisali protiv koronavirusa, i to ne tako biranim rečima.

"Ako se ne vakcinišete, život će vam biti mizeran. Nećete moći da se sakrijete", poručio je Kris Peri u televizijskom obraćanju.

Već mesecima Australija poziva građane da se što pre vakcinišu, ali kako su svi ostali načini ubeđivanja propali, Peri je poslao ozbiljno upozorenje.

On je istakao da će čak i oni koji imaju opravdani razlog zašto ne mogu da se vakcinišu imati problema jer "neće moći da dođu do lekara koji će im to odobriti". Govoreći o kaznama, Peri je naveo da "pacijenti koji lažu mogu da budu optuženi za prevaru".

Kako je dodao, pabovi i klubovi treba da vide da li su gosti vakcinisani pre nego što ih puste unutra ili će bankrotirati.

Australijksa država Kvinslend je građanima dala rok do 15. decembra da se u potpunosti vakcinišu inače će, kako se navodi, imati problema u nalaženju posla i pri ulasku u javne prostore.

Kazne koje su najavljene ići od 1.378 australijskih dolara za sve koji prekrše pandemijske odredbe, pa i više. Istovremeno, poslodavcima je rečeno da pozovu policiju ako posumnjaju da neko krši mere.