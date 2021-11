Djevojčica (10) iz Solt Lejk Sitija u američkoj državi Juta počinila je samoubistvo vješanjem zbog vršnjačkog nasilja, tvrdi njena porodica.

Izvor: Youtube Printscreen/ FOX 13 News Utah

Desetogodišnja djevojčica oduzela je sebi život nakon maltretiranja u školi, tvrdi njena ožalošćena porodica. Izabelu Fajt Tičenor su druga djeca maltretirala jer je imala autizam i disleksiju, rekla je njena mama Britani, dok njen deda Gregori tvrdi da je u priču umiiješan i rasizam.

Porodica Tičenor je rekla da želi da progovori kako bi podigla svijest o maltretiranju i samoubistvima među djecom nakon tragedije koja ih je pogodila.

Majka, Britani Tičenor, je takođe navela da je zlostavljanje prijavljeno školi u Severnom Solt Lejku, Juta, ali ništa nije učinjeno da bi se zaštitila njena ćerka.

"Kao i svaki roditelj, prijavili smo ovo zlostavljanje njenim nastavnicima, školskoj upravi i okružnoj upravi", rekla je ona na konferenciji za novinare.

"Ništa, ništa nije urađeno da se zaštiti Izi. Djeca nisu promijenila svoje ponašanje pa su se muke mog djeteta nastavile iz dana u dan." Ali ipak, nije bila svjesna u kojoj mjeri je djevojčicu uznemirilo maltretiranje.

"Zaista ne biste znali da ona prolazi kroz to", rekla je, i dodala: "To je, dakle, bio najteži dio. Mora da je ovo zaista potisnula u sebe."

Baka devojčice, Pola Haris, rekla je da će njena porodica sada biti njen glas za rješavanje problema maltretiranja. Rekla je:

"Mi ćemo biti Izin glas, vikaćemo što glasnije možemo, jer ćemo zaustaviti ovo maltretiranje. Ta djevojčica je imala iskru, ta djevojčica je imala nade i snove."

Porodici Tičenor su se na konferenciji za novinare pridružili i predstavnici Udruženja roditelja i nastavnika (PTA) osnovne škole Foksboro koji su takođe željeli da se riješi problem maltretiranja.

Jedna od roditelja, Breana Larson, rekla je za 2Nevs: "Svako ovde ima ulogu u ovom neuspjehu, i svako ima ulogu u rješenju. To je na roditeljima, to je na učenicima, to je na nastavnicima, to je na administraciji."

Deda Gregori Tičenor rekao je za "Sun": "Moja ćerka je otišla kod učitelja, a ona je otišla kod direktora i ništa nije urađeno. Ovo traje mjesecima i ništa nije urađeno. Bilo je (nasilja) i verbalno i fizički.“

Gregori tvrdi je da je Izabela bila rasno zlostavljana, uključujući upotrebu riječi na slovo "N":

"Mislimo da je ovo rasno motivisano. To je ono što oni rade. Ovo je njihova osobina, ali to treba da se promijeni", naveo je on. Porodica je rekla da je Izabela pronađena obješena.

Lokalni školski okrug Dejvis saopštio je da istražuje tvrdnje o maltretiranju. Za "2Njuz" su izjavili:

"Mi smo, kao i svi, shrvani smrću ovog djeteta. Naša srca tuguju zbog ove porodice. Osnovna škola Foksboro je intenzivno radila sa porodicom i nastaviće da pruža pomoć njima i drugima koji su pogođeni ovom tragedijom."