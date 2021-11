Kleo Smit koja je pronađena prošle nedelje nakon što je nestala tokom kampovanja sa porodicom, a cijela Australija se uključila u potragu.

Izvor: Shutterstock/trabantos/Facebook/Ellie Smith/printscreen

Terenc Darel Keli (36), usamljenik, uhapšen je nakon što je šestogodišnja djevojčica Kleo Smit pronađena u njegovoj kući, 18 dana nakon što je prijavljen njen nestanak u Australiji.

I dok policija tvrdi da niko sem Terenca nije osumnjičen, medijima je krenula da kruži informacija da je mala Kleo navodno tokom razgovora sa policajcima rekla da je nepoznata žena dolazila u kuću i pomagala otmičaru da je oblači i češlja joj kosu. Policija navodno nakon ove izjave djevojčice ispituje mogućnost da je Keli imao saučesnika, a forenzičari ponovo pretražuju njegovu kuću, kako bi pronašli nove dokaze, prenose britanski mediji.

Za to vrijeme otmičar se nalazi u zatvoru u kom će biti najranije do decembra, kada će izaći pred sudiju. On boravi u zatvoru sa maksimalnom zaštitom, a u ovoj ustanovi nalaze se mnogi ozloglašeni kriminalci, uključujući Dantea Artura, koji je silovao i ugušio osmogodišnju djevojčicu 2006. godine.

Podsjetimo, Kleo je oteta iz porodičnog šatora dok je kampovala sa porodicom u blizini gejzira Kvoba, 16. oktobra, i spasena je u 3. novembra oko 1 sat posle ponoći nakon pretresa kuće osumnjičenog u mjestu Karnarvon. Osumnjičeni je priveden i ispitivan, a policija je u četvrtak saopštila da mu se na teret stavlja više krivičnih djela, među kojima je i otmica maloljetne Kleo Smit.

Otmičar "pomagao" policiji

Zamjenik komandira policije Kol Blanč, naveo je prošle nedelje da je osumnjičeni Keli "pomagao" policiji u njihovoj istrazi. Policija je ipak Kelija nakon toga zaustavila kod Karnarvona u srijedu tokom noći i uhapsila ga, a detektivi su zatim ušli u kuću i pronašli Kleo.

Nagrada za njen pronalazak iznosila je milion dolara, ali s obzirom na to da je djevojčica pronađena živa, tu nagradu niko neće dobiti.

"Policija je za tih 18 dana skupila dovoljno informacija da složi sve delove slagalice i pronađe malu Kleo", naveo je inspektor i dodao da su u istrazi dosta pomogli i građani.

Na videu pronađene Kleo vidno je da joj je kosa čista i uredna. A cijelo njeno stanje izgledalo je fizički dobro. Međutim zbog uzrasta malene Kleo, biće potrebno vrijeme da joj se objasni i da ona sama razumije šta joj se desilo.

Kleini očuh i majka, bili su izloženi internet zlostavljanju od strane ljudi koji su ih optuživali da su umiješani u nestanak svog djeteta, uprkos tome što je policija stalno isticala da oni nisu osumnjičeni. Gospodin Blanč je skrenuo pažnju na to da ne želi da se ljudi plaše kampovanja u Zapadnoj Australiji, što je popularna aktivnost u državi: "Moramo da uvjerimo građane da razloga za strah nema", istakao je on