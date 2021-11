Otac dvoje djece, Pol Milačip, napadnut je dok se kupao u Port Biču u Australiji.

Izvor: YouTube/Discovery UK

Port Bič u Pertu, jedna od najpopularniji plaža u Australiji je nadalje zatvorena jer se sumnja da se u vodama blizu obale nalaze ajkule. Ova mjera je donijeta nakon što je, pretpostavlja se, velika bijela ajkula od skoro pet metara, zgrabila oca dvoje djece Pola Milačipa (57).

Pol se redovno kupao na ovoj plaži sa svojom suprugom, a ovo plivanje mu je bilo i poslednje. Svjedoci su rekli da su ga vidjeli kako se bori u vodi prije nego što je "odvučen ispod površine". Potraga za njegovim tijelom je trenutno obustavljena, a spasioci su uspjeli da nađu samo naočare za plivanje koje se sumnja da pripadaju žrtvi.

U trenutku kada je neman napala Pola, u blizini su bila četiri tinejdžera na gumenom čamcu koji su vidjeli kako ga ogromna ajkula odvlači pod vodu. Oni su brzo počeli da veslaju ka ljudima i upozoravaju ih da izađu smjesta iz vode, dok su one koji su im bili usput dizali u čamac.

"Nisam vido tačno koja ajkula je bila u pitanju, ali je bila gigantska. Od peraja do repa je bila prilično velika razdaljina", rekao je jedan od tinejdžera.

Na plaži su u momentu napada bila dva Polova sina, dok je njegova žena bila u kabinama za presvlačenje. Ona je supruga opisala kao "divnog i požrtvovanog oca" i zahvalila se svima koji su se uključili u potragu, kao i tinejdžerima koji su joj pomogli da sazna šta se njenom mužu dogodilo.

"Mora da je to za njih bilo zastrašujuće iskustvo, ali sam im zahvalna na svemu što su uradili. Vjerovatno su spasili mnogo drugih života", rekla je ona.

Кejden Bolt (16), surfer, rekao je za australijske medije da su on i njegovi prijatelji vidjeli ajkulu nakon što su upozoreni da izađu iz vode. Surfovali su kada je dječak u gumenjaku, kako kaže, doletio do njih i vrisnuo da izađu iz vode jer je došlo do napada ajkule:

"Odjurili smo ka stijenama da pogledamo sa visoke tačke. Čim smo to uradili, vidjeli smo ogromnu ajkulu", rekao je Bolt.

Ovo je treći najsmrtonosniji napad ajkula u Australiji ove godine. Godine 2020. bilo je osam smrtonosnih napada ajkula u australijskim vodama, uključujući tri u blizini obale Zapadne Australije.