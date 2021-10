Muškarac iz američke države Indijane uhapšen je i optužen za ubistvo svog četvorogodišnjeg sina, koga je navodno držao zaključanog u podrumu, u mraku, jer nije bio naučen na nošu. Majka deteta je takođe u zatvoru.

Izvor: La Porte County Sheriff's Office

Istražitelji tvrde da je Alan Morgan (28) iz Junion Taunšipa prošlog ponedeljka zlostavljao Judu Morgana, koga je policija pronašla mrtvog, izudaranog i sa modricama.

Judina majka, Mari Joder (26), takođe je uhapšena i optužena za dva krivična dela zanemarivanja deteta. "Ne znam kako bi to neko mogao da učini bilo kom detetu", rekla je za medije Džena Hjulit, rođaka Morgana i bivša Judina starateljica.

Hjulit je rekla da se o Judi brinula nekoliko godina pre nego što se u aprilu vratio kod svojih bioloških roditelja, prema nalogu Odeljenja za zaštitu dece okruga Laport.

Joder, koja je u ponedeljak pozvala policiju nakon Judine smrti, rekla je istražiteljima da je Alan Judu vezivao lepljivom trakom i fizički ga zlostavljao, prema sudskim dokumentima. Obdukcija je pokazala da je Juda umro od traume glave izazvane tupim predmetom, što je dovelo do krvarenja u mozgu.

Takođe ga je držao u mračnom podrumu najmanje tri puta nedeljno i uskraćivao mu hranu kao "taktiku zastrašivanja" kako bi kaznio Judu jer nije bio obučen za nošu kao njegova tri brata i sestre.

Hjulit, koja je Judu opisala kao ljubaznog i razigranog dečaka, rekla je:

"Mislim da to nije zbog toga što nije bio naučen na nošu, jer je to znao pre nego što je napustio moju brigu. Mislim da je to bio faktor straha."

I Morgan i Joder nalaze se u zatvoru okruga LaPort, a tužioci su podneli zahtev za doživotni zatvor za Morgana, preneli su lokalni mediji u Indijani.