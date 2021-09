Do incidenta je najverovatnije došlo do svađe između dve rivalske porodice u tom kraju.

Izvor: Youtube/printscreen/Fighting Travellers BKB

Za vreme sahrane Tereze Vard, u okrugu Golvej, u Irskoj, izbila je tuča u kojoj su dve žene i pet muškaraca teško povređeni.

Kako prenose mediji, ožalošćeni su iz čista mira napadnuti na groblju, a u jednom trenutku je kovčeg mrtve žene pao je na pod jer su okupljeni bili prinuđeni da se brane.

Naime, Terezina sahrana je prvobitno bila zakazana za drugi dan, ali je u poslednjem trenutku pomerena, te je došlo do preklapanja da još dve sahrane. To je dovelo do toga da je policija bila u stanju pripravnosti od ranih jutarnjih sati u sredu ujutru. Međutim,iznenada je grupa muškaraca napala povorku.

Pretpostavlja se da je do incidenta došlo zbog osvete između dve rivalske porodice "putnika" u tom području, koja je eskalirala poslednjih meseci i nije bila povezana sa porodicama pokojnika, prenose mediji.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Očevici su rekli da je čitav napad trajao oko 20 minuta. Kako su naveli, sveštenik je sve vreme pokušavao da smiri situaciju, ali mu nije pošlo za rukom.

Drugi je dodao da je isprva bilo "sporadičnih napada", ali da je u roku od nekoliko sekundi video žene koje vrište i deca koja plaču. Kako kaže, video je i dečaka kako beži sa jaknom iscepanom nožem.

"Bilo je veoma uznemirujuće videti decu kako beže sa ružama u rukama, koje su nosili za baku", dodao je očevidac.