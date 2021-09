Goste vile u Grčkoj probudio vrisak dve žene iz Srbije! Bile su prestravljene, a iza svega stoji jedna neverovatna priča.

Izvor: YouTube/Printscreen/ iWalk

Dve putnice iz Srbije su na letnjem odmoru u Grčkoj usred noći uspaničeno tražile od turističke agencije da im odmah obezbedi novi smeštaj jer su, verovali ili ne, u sobi videle - duhove!

Ovaj bizarni incident dogodio se u noći između 2. i 3. septembra u grčkom letovalištu Parga, a sve goste u vili "Ksenija" probudila je vriska dve mlađe žene iz Srbije. Ljudi koji su se u tom momentu zatekli u vili kažu da su devojke iz sobe broj tri bile prestravljene i da su non-stop užasnuto ponavljale kako su videle duhove.

Kako su ispričale zbunjenim komšijama, prvo što su videle jeste da neko šeta po krovu, a zatim je to misteriozno biće poletelo ka nebu, a najzanimljivije od svega je što je turistička agencija njihov zahtev za promenu sobe zbog duhova uvažila!

"Putnice su prijavile u ranim jutarnjim satima prisustvo duhova u smeštajnoj jedinici. O tome su obavešteni predstavnik agencije i vlasnik kuće. Putnice su iz sobe prebačene u drugu sobu u vili", piše na potvrdi koju je predstavnik agencije izdao prestravljenim turistima.

Milan Petković, direktor turističke agencije iz Niša, preko koje su devojke uplatile letovanje, potvrdio je da su se dve žene žalile na duhove.

"Naša agencija dugo postoji i trudimo se da svakom klijentu izađemo u susret kad god je to moguće, pa makar i kada su ovakvi bizarni razlozi u pitanju. Predstavnika agencije žene su pozvale u toku noći vidno uspaničene i ispričale mu šta se dogodilo. Kako su rekle, videle su nekoga ko je prelazio preko krova, a zatim odleteo u nebo. Zaista su bile uplašene, vrištale su i probudile celu kuću. Na sreću, imali smo mogućnost da u istoj vili zakupimo drugu sobu, pa su putnice iste večeri prebačene u novu sobu", ispričao je Petković i dodao:

"Naravno da smo se tokom godina susretali sa raznim čudnim zahtevima i razlozima, ali moram priznati da ovako bizaran do sada nismo čuli. Recimo, sećam se da smo jednom putnike prebacili u apartman na višem spratu jer su ih užasno plašile žabe u travnjaku ispod prozora."

Kako kažu u domaćim turističkim agencijama, neretko se dešava da putnici traže premeštaj iz jedne u drugu sobu ili iz jednog u drugi hotel. Razlozi su mnogobrojni, neki opravdani, a neki baš i ne. Nekim gostima se ne sviđa pogled, nekima položaj sobe u hotelu, neki kažu da im u sobi "smrdi" jer je kuhinja previše blizu...

More nije dovoljno slano

Direktor "Jute" Aleksandar Seničić napominje da se svake letnje sezone određen broj putnika žali na sve i svašta.

"Za sve ove godine rada čuo sam mnoge bizarne razloge i zahteve putnika, počev od toga da žele da otkažu letovanje jer more nije dovoljno slano, do toga da na primorju ima previše komaraca. Jedan čovek je čak prijavio da se komarci razmnožavaju u plakaru koji se nalazi u njihovoj sobi! Jedna od najsmešnijih zamerki koja mi je ostala u pamćenju bila je kada nam je nezadovoljni putnik ispričao da su mu u agenciji rekli da su kuće u mestu gde je smešten poređane nizbrdo, a kad je došao, video je da su zapravo uzbrdo. Zaista smo se svačega naslušali, ali moram da priznam da za ovakvu bizarnost poput duha u sobi prvi put čujem, tako nešto se do sada nije događalo", kaže on i dodaje:

"Svaka čast turističkoj agenciji koja im je izašla u susret, jer zaista nisu morali to da urade."

U jednoj velikoj turističkoj agenciji kažu da se do sada nisu susretali sa ovako bizarnim zahtevima.

"Putnici nas uglavnom zovu kada nisu zadovoljni pogledom, položajem sobe u hotelu, brojem kreveta i sličnim realnim razlozima. Dešavalo se da vide nekog guštera ili insekta u sobi, pa traže da promene sobu ili da se ona ponovo očisti. Međutim, ovakvu bizarnost do sada nismo čuli. U svakom slučaju, mi se uvek trudimo da izađemo u susret našim klijentima i ispunimo sve njihove zahteve kad god je to u našoj moći, što je u 99,9 odsto slučajeva", kažu oni.