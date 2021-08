Od mnogih implikacija okončanja dvadesetogodišnjeg rata u Avganistanu, postoji jedna da koja će godinama proganjati Amerikance: masovno pogoršana operacija prikupljanja obavještajnih podataka na Bliskom istoku.

Izvor: Kurir

Bivši direktori CIA -e za region i stručnjaci za borbu protiv terorizma rekli su za Dejli Bist da će obavještajne kopnene operacije očigledno imato problem jer SAD više nisu vojno prisutne u Avganistanu, što bi moglo imati implikacije na sposobnost vlade SAD da prati terorističke prijetnje.

Nije nemoguće voditi špijunažu u Avganistanu, ali se svaka informacija kora dodatno provjeriti.

Takođe je opasnije, špijuni na zemlji će imati manje mogućnosti da pobjegnu na sigurno ako im se maska raznese.

"Izgubili smo dvije stvari: izgubili smo svoju ambasadu - a ambasada je, naravno, mjesto gdje bismo imali sposobnost prikupljanja obavještajnih podataka - a izgubili smo i partnera, a to je obavještajna služba Avganistana“, rekao je Mark Polimeropulos, bivši oficir CIA-e, koji je bio šef baze u Avganistanu između 2011-2012. "Oni takođe vode špijune kako bi prodrli u terorističke grupe. Na ljudskoj strani smo zaista degradirani. "

Pogoršano stanje obavještajnih operacija moglo bi ostaviti SAD u mraku u najgorem mogućem trenutku - baš kao što terorizam ugrožava resurse u regionu, kaže Danijel Hofman, bivši šef CIA odjeljenja za Bliski istok.









"Biće to za nas mnogo izazovnije - ali misija je ista i čak dobija na sve većem značaju jer napuštamo Avganistan prilično kao teroristička država“, rekao je Hofman. "Zato nam nikada nije bilo važnije da regrutujemo špijune, saznamo tajne, otkrijemo pretnje prije nego što nas posjete na našoj obali."

Hofman je dodao da je "poslednja stvar" koju bi Bajdenova administracija htjela da prizna da su Amerikanci u većoj opasnosti jer se vojska povukla iz Avganistana.

"Ali jesmo", rekao je on.

Naravno, nije posebno iznenađujuće što SAD obavještajni zvaničnici bi bili ti koji upozoravaju na pogoršanje uslova prikupljanja obavještajnih podataka. Obavještajna zajednica decenijama je ulagala u nadgledanje regiona, iako neki otvoreno priznaju da su zadovoljni što je administracija povukla SAD nakon vojnog angažovanja.

Ali teško je to tvrditi, sa SAD snaga koje su otišle iz Avganistana, životi špijuna koji su ostali samo su postali mnogo komplikovaniji.

Dok ovi obavještajni operateri rade na tome da nastave da šalju informacije o Talibanima, Hakanijevoj mreži, Al Kaidi ili ISIS-K vlasti SAD, oni to rade bez tradicionalnih vrsta zaštite, rekao je Daglas London, bivši šef CIA -e za borbu protiv terorizma za južnu i jugozapadnu Aziju.

"Uvijek je bilo opasno - naši agenti rade pod nosom naših protivnika ... rizikuju svoje živote i brinu se o zaštiti svojih tajnih aktivnosti i pronalaženju sigurnih mogućnosti da saopšte ono što su naučili", rekao je London, dodajući da je izlaz kompromitovan špijuni bi mogli biti sve teži u danima koji su pred nama.

"To je uvijek teško", nastavio je, "ali biće manje sigurnih mjesta za njih i manje mogućnosti za privatnost ili mogućnost da ih konjica spasi ako stvari pođu po zlu".









Prema Londonu, fizičke operacije obavještajne službe nisu jedine koje će biti degradirane; tehničko prikupljanje na grupama na terenu takođe je postalo mnogo komplikovanije.

"Ne funkcioniše u vakuumu. To je veoma zavisno", rekao je London, dodajući da ako nemate dobru ljudsku komponentu, vlada ne bi mogla tako efikasno i precizno usmjeriti prikupljanje tehničkih podataka.

"Tehničko prikupljanje zavisi od tragova i početnih tačaka izvedenih od agenata na terenu koji nam govore gdje i kada da tražimo, šta da slušamo u smislu da li je to radio frekvencija, ako je to slušalica mobilnog telefona, ako je računar, i identifikuju za koje traže [ili] slike, fizički opis i vrijeme i mjesto gdje će biti “, rekao je on.

"Mislim da ćete s vremenom vidjeti kako će se kvalitet blagovremenosti obavještajnih podataka smanjivati, a naše mogućnosti za njihovo djelovanje biće ograničene“, rekao je London, čiji memoari, "Rekruter: Špijuniranje i izgubljena sposobnost američkih obavještajaca", izlazi ove jeseni. "Najbolje čemu se možemo nadati je da smo stekli izvjestan stepen sigurnosti bar udaramo za koga vjerujemo da je u tom automobilu ili za koga vjerujemo da je pojedinac teroristička prijetnja. "

Civili su već postali smrtonosne žrtve povlačenja - smrtonosni dron je napao SAD Vlada je u nedjelju sprovela navodnu metu bombaša samoubice na putu ka aerodromu u Kabulu, ubivši petoro djece.

"Podaci neće biti tako dobri kao što su bili, neće biti pouzdani kao što su bili, i zaista nemamo lokalnog partnera koji bi djelovao na osnovu te obavještajne informacije“, rekao je London. "Biće posledica ograničenog uvida i manje sigurnosti koji će umanjiti povjerenje u donošenje odluka, posebno kada se razmišlja o kinetičkim udarcima."

Obavještajni i vojni zvaničnici mjesecima su upozoravani da će doći do izazova u prikupljanju obavještajnih podataka kada su snage SAD napustile Avganistan. Direktor CIA Viljiam Berns upozorio je ranije ove godine da će povlačenje otežati suzbijanje prijetnji terorista.

Još prije povlačenja, gen. Frenk Mekenzi, komandant Centralne komande SAD je priznao da se prikupljanje obavještajnih podataka na terenu već smanjilo: "Moje znanje o tome šta se dešava u Avganistanu nije ni približno ono što je bilo prije 180 dana“, rekao je Mekenzi u julu.









Ali surova realnost smanjenog prikupljanja obavještajnih podataka na terenu pokazaće se za nekoliko nedjelja i mjeseci unaprijed za špijune u zemlji. Već, SAD obavještajni lideri su poslednjih godina prebacivali resurse na druge nacije, poput Kine i Rusije.

Međutim, obavještajni zvaničnici sada će biti primorani da naprave zaokret i ponovo procijene svoje ranije odstupanje od pobijanja terorista, kaže Polimeropulos.

"To je sramota svega ovoga: tamo gdje moramo da pređemo u Kinu i Rusiju, odjednom ćemo ponovo zaglaviti u borbi protiv terorizma", rekao je Polimeropulos. "Svi znaju da je velika konkurencija sila tamo gdje moramo biti. Odjednom smo imali dodatnu misiju za koju prije tri nedjelje nismo očekivali da ćemo je imati. "

To preusmjeravanje, naravno, neće značiti da će SAD napustiće svoje kontraobaveštajne operacije u Kini ili Rusiji.

"Još treba da postoji ravnoteža i ne možete zanemariti borbu protiv terorizma, ne možete da se prebacite za 180 stepeni ili jednostavno odbacite prijetnju“, rekao je London.

Ali postoji sve veća zabrinutost zbog ponovnog pojavljivanja terorističkih prijetnji na Bliskom istoku. Ubrzo nakon što su talibani zauzeli vazdušnu bazu Bagram ovog mjeseca, pustili su između 5.000 i 7.000 zatvorenika, uključujući ISIS i operativce Al Kaide, što je zabrinulo mnoge u obavještajnoj zajednici.

"Ne postoji ništa više od košmarnog scenarija za osoblje za borbu protiv terorizma, poput onoga što sam nekada radio, nego vidjeti da su zatvorenici pušteni“, rekao je Polimeropulos.

Predsjedavajući Zajedničkog načelnika štaba Mark Majlo rekao je senatorima ranije ovog mjeseca da je vremenski okvir Pentagona procijenio koliko je vremena potrebno teroristima da se vrate.

Za sada, SAD obavještajna zajednica će se vjerovatno oslanjati na partnere u regionu za prikupljanje obavještajnih podataka.

Jedno takvo partnerstvo moglo bi da uključi Ahmada Masuda, koji radi na povećanju otpora protiv talibana u provinciji Panšir, zajedno sa borcima, pilotima i bivšim potpredsednikom Avganistana. Ali oslanjanje na njihove informacije takođe predstavlja izazov, prema Londonu.

"Čak je i rad sa ovim grupama trenutno nezgodan zbog načina na koji je vlada pala", rekao je London. "Oni su takođe u teškoj poziciji da pokušaju da stvore i vode obavještajne mreže ... To takođe stvara druge probleme logistički i u pogledu validnosti obavještajnih podataka.

Napomenuo je da bi dobijanje informacija iz druge ili čak treće ruke moglo dovesti SAD izvorima koji pokušavaju da prevare ili utiču na SAD, i rekao je da što je vlada udaljenija od izvora informacija, "sve je teže procijeniti pouzdanost, poput toga kako se poruke iskrivljuju u igri telefona“.

Samo nekoliko sati do povlačenja SAD snaga u Avganistanu, prerano je reći da li će ta zemlja postati crna rupa za prikupljanje obavještajnih podataka. Ali samo zato što su SAD vojska više nije prisutna u zemlji, to ne znači da bi odustala od tamošnjeg obavještajnog prisustva.

"Za CIA -u ne postoji zabranjeno područje", rekao je Hofman. "Ući ćemo i prikupiti obavještajne podatke i uradićemo ono što smo uvijek radili."

On je dodao da je povlačenje uglavnom značilo da SAD jednostavno više ne posjeduje "bojni prostor“. "CIA mora da smisli novi plan".