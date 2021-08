Proslavljeni glumac Čedvik Bozman napustio nas je na današnji dan, imao je samo 43 godine.

Izvor: YouTube/Marvel Entertainment

Svet je pre tačno godinu dana iznenadila i zaprepastila vest o smrti slavnog glumca Čedvika Bozmana, koji je preminuo nakon tajne bitke s rakom debelog creva.

Glumac je bio rođen 29. novembra 1976, proslavio se ulogama u filmovima "Crni Panter", "Osvetnici", "Bogovi Egipta"... Tumačio je i ulogu Džejmsa Brauna u filmu "Get on up" o životu pevača.

Umro je 28. avgusta 2020, u jeku pandemije korona virusa, a svi su bili zapanjeni činjenicom da je Čedvik vodio strašnu bitku s karcinomom koji počinje naizgled običnim simptomima vezanim za probavu. Za bitku glumca javnost nije znala sve dok nije preminuo.

Vidi opis SMRT KOJA JE ŠOKIRALA HOLIVUD: Glumac 4 godine krio da bije životnu bitku, ovo su simptomi bolesti koja ga je ubila Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Marvel Entertainment Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Marvel Entertainment Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/Marvel Entertainment Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/Marvel Entertainment Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/Marvel Entertainment Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Marvel Entertainment Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Marvel Entertainment Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Marvel Entertainment Br. slika: 8 8 / 8

Četiri godine se hrabro borio protiv bolesti, i na kraju nije izdržao. Preminuo je u 43. godini života.

Najveći rizik imaju pušači, ljudi koji imaju istoriju ili sklonost ka bolestima gastrointestinalnog trakta, a u povećanom riziku su i gojazni. Rak debelog creva je izlečiv ako se rano prepozna i tretira, a u Americi je treći na listi uzročnika smrti povezanih s karcinomom.

Simptomi koji bi trebalo da budu znak za uzbunu su: