Sicilijanac Vičenco Kontičelo jedan je od rijetkih koji je mafiji rekao "ne". Nije pristao da im plaća reket. Od 2005. do danas on je svakog dana u pratnji policijskog obezbjeđenja.

Izvor: Youtube/RTS Mira Adanja Polak Ekskluzivno - Zvanični kanal/screenshot

Vičenco Kontičelo sa bratom i ocem vodi čuveni restoran “San Frančesko” u Palermu. Lokalu koji je dolazio i čuveni italijanski književnik i nobelovac Luiđi Pirandelo, privukao je i italijansku mafiju. Tražili su mu da plati reket. On je to odbio.

Od tada, njega svakog dana prati 10 pripadnika policijskog obezbjeđenja. Bez njih on ne može nigdje iz kuće. I kada je u restoranu barem su trojica sa njim.

Kaže da nije lako na taj način živjeti ali ističe da je to bio jedini način da ostane siguran na Siciliji.

"Nije baš kako neko zamišlja svoj život ali je jedini oblik života za mene kao Sicilijanca, jer ne moram da bježim, mijenjam identitet ili posao", rekao je on.

Ono što je posebno nevjerovatno, Vičenco je mafiji rekao “ne” zbog jedne žene. Njegove bake.

“Moja baka Ermelinda je umrla sa 94 godine. Ona je vodila restoran od 1920. do 1990. Njen deda je bio prvi vlasnik ovog restorana. Bila je veoma jaka žena. Mafijaše je uvijek izbacivala napolje iz restorana. Bila je strah i trepet ovdje. Mafija se nikad nije usudila bilo šta da traži. Ona ih je bukvalno naglavačke izbacivala iz restorana. Uvijek mi je govorila – ako jednom platiš, plaćaćeš zauvjek. Toga sam se sjetio kada su došli da me ucjenjuju. I odbio sam da platim”, rekao je Kontičelo gostujući u emisiji kod Mire Adanje Polak.

Prema njegovim riječima sve je počelo 2005. nakon mnogo godina spokoja.

"Ovaj kraj je postao problematičan. Neko je kvario kola naših klijenata dok su oni u našem restoranu. Ili su im krali tašne dok šetaju. To je uspaničilo mušterije počeli su sve manje da dolaze u lokal. A onda me je 25. novembra posjetio jedan gospodin, imao je oko četrdesetak godina. Tražio je 500 eura mjesečno. Htio je odmah da dam 50.000 eura. Tako bi mi vratio kiljente i mogao bih da živim u miru. Tada sam se sjetio riječi moje bake i rekao – ne. Rekao sam da neću platiti, da nikada nisam plaćao, niti ću. On se začudio", ispričao je Kontičelo.

Dotični mu je rekao da će se njegovi prijatelji naljutiti i još jednom ga je pitao da li je siguran u svoju odluku.

"Rekao sam da jesam. On je sjeo na skuter i otišao a ja sam zapoisao broj tablica. Ubrzo su ga stigli karabinjeri. Rekao sam im da je htio da mu dam reket od 50.000 eura. Zapanjili su se jer ovde niko tako brzo nije prijavio reket. Nisam se uplašio, postupio sam po osjećaju. Kasnije sam shvatio u kakvim sam problemima. Počela je detaljna istraga i za 4 mjeseca svi su bili uhapšeni. Sva četvorica su osuđeni na ukupno 50 godina zatvora", rekao je Kontičelo.

Ističe da je 15 odsto stanovništva na Siciliji član mafije ili je u nekoj vezi sa mafijom.

Inače, Kontičelo je cio život bio borac. U 20. godini je dobio rak debelog crijeva posle čega je proveo 13 mjeseci u bolnici.

"Posle 6. mjeseci liječenja se činilo da ću umrjeti ali su me spasli ljekari iz Palerma. Drugi opasan događaj u mom životu je bio 1991. kada se srušio avion kojim sam putovao na Karibe. Srušio se blizu Karakasa. Ovo sa mafijom je još jedan opasan momenat u mom životu. Sad mi je jasno zašto sam ostao živ, ostao sam živ da bih rekao 'ne' mafiji", ispričao je Kontičelo.