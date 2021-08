Snimak munje koja pogađa vrh zgrade Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku veoma brzo se proširio društvenim mrežama dok se oluja "Henri" približava sjeveroistoku SAD.

Izvor: YouTube/printscreen/ABC news

Jaka kiša koju oluja nosi sa sobom prouzrokovala je štetu u nekoliko država. Milionima ljudi je rečeno da se pripreme za poplave, a oboreno drveće i dalekovodi su očekivani prizori.

"Centar tropske oluje 'Henri' stigao je do kopna duž obale američke države Roud Ajlend, oko 12.15 po lokalnom vremenu", saopštili su američki mediji.

Desetine hiljada domaćinstava ostalo je bez struje, a kiša je dovela do bujičnih poplava na istočnoj obali SAD od države Nju Džersi do Masačusetsa. Oluja je oslabila i prešla iz kategorije uragana u tropsku oluju, ali i vjetar dalje ima snagu do 110 kilometara na sat.

Jedan od strašnijih snimaka ove oluje koju su podijelili mediji je momenat kada je munja pogodila sam vrh zgrade Svjetskog trgovinskog centra u Njujorku. Pogledajte kako je to izgledalo: