"Imala sam menstruaciju a on je mislio da izbegavam da imam intimne odnose sa njim"

Žene u Egiptu ruše zidove ćutanja koji su skrivali seksualno zlostavljanje. Jedna od poslednjih bitaka je ona protiv silovanja u braku, problema koji je do skoro predstavljao tabu.

Prve bračne noći, 34-godišnju Safu silovao je muž. Nanete su joj povrede karlice, zgloba i usta.

"Imala sam menstruaciju i nisam bila spremna za seks te noći. Moj muž je mislio da izbegavam da imam intimne odnose sa njim. Tukao me, vezao me lisicama, ućutkao me i silovao", ispričala je ona a prenosi BBC na srpskom.

Ipak, Safa odbija da prijavi muža policiji jer se boji društvene osude.

Kultura osuđivanja žrtve je uobičajena u ovom patrijarhalnom društvu, posebno ako je žrtva žena. Ključni preokret dogodio se u aprilu kada je u televizijskoj seriji „Njutnovo klatno", emitovanoj tokom muslimanskog meseca posta Ramazana, prikazana scena muškarca koji prisiljava ženu na odnos. Mnogim ženama ova epizoda evocirala je bolne uspomene, ali ih ujedno i ohrabrilo da na društvenim mrežama podele svoja iskustva.

U narednih nekoliko nedelja, na mrežama se pojavio niz svedočenja, među kojima je oko 700 bilo na Fejsbuk stranici "Speak Up" (Progovori). Među njima je bila i 27-godišnja Sana.

"On je bio anđeo. Godinu dana posle venčanja, bila sam trudna i pred porođajem. Sukobili smo se oko trivijalne stvari i on je rešio da me kazni. Prisilio me je na odnos i silovao me. Pobacila sam", piše ona u poruci na stranici.

Sana je vodila usamljeničku bitku za razvod i sada je rastavljena od supruga, ali i dalje tuguje za bebom. Prisilni i nasilni seks dominira u pojedinim delovima Egipta, posebno prve bračne noći. Sve glasnija debata o tom pitanju postala je još uzavrelija kada je bivša supruga poznatog pevača na Instagramu ispričala svoju priču silovanja u braku.

Video u kome ona govori kroz suze postao je viralan i stigao je na naslovne strane medija. Njen muž odbacio je optužbe kao „neosnovane" snimivši takođe video koji je postavio na Instagram.

Njegova bivša supruga zatražila je promene zakona kojim bi silovanje u braku postalo krivično delo. U svojoj najskorijoj studiji, objavljenoj u januaru 2015. godine, vladin Nacionalni savet za žene ustvrdio je da se godišnje dogodi više od 6.500 slučajeva nasilja među supružnicima, uključujući silovanje u braku, seksualno zlostavljanje i primoravanje na seks.

"Silovanje u braku pripisuje se opštoj kulturi u Egiptu prema kojoj se veruje da bračni ugovor obavezuje ženu na spremnost na seksualne odnose 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji", kaže Reda Danbuki, advokat i izvršni direktor Ženskog centra za savetovanje i pravnu svest.

Ustaljeno verovanje, temeljeno na nekim religijskim interpretacijama, glasi da ako žena odbije da ima seksualni odnos sa svojim suprugom, ona postaje „grešnica" i „anđeli je proklinju cele noći", dodaje on. Da bi umirio debatu, Dar al-Ifta, islamsko savetodavno telo u Egiptu koje izdaje verske edikte, saopštilo je: „Ako suprug primeni nasilje da bi naterao ženu da spava sa njim, on je grešan, a ženama pravo da ide na sud i podnese žalbu i traži da bude kažnjen".

Ipak, Ženski centar za savetovanje i pravnu svest zabeležio je 200 slučajeva silovanja u braku tokom prethodne dve godine, ponajviše zbog onoga što je poznato kao „strah prve noći", objašnjava Danbuki.

Egipatski zakoni ne vide silovanje u braku kao kriminalno delo, što vrstom seksualnog nasilja smatra Svetska zdravstvena organizacija, a sudovi ga smatraju teško dokazivim. Većina slučajeva silovanja u braku ne završi se osudom zbog člana 60 egipatskog Krivičnog zakona.

"Odredbe Krivičnog zakona neće se primeniti na sva dela učinjena sa dobrom namerom i uskladu sa pravima određenim vrlinama šerijata (islamsko pravo)", navodi se u ovo propisu.

Međutim, Danbuki kaže da se silovanje u braku može dokazati „pregledom celog tela, potragom za poderotinama, spoljnim povredama. Treba tražiti i rane oko usta, kao i po zglobovima".

Promene se u Egiptu događaju sporo, a dominiraju konzervativne vrednosti, ali za žrtve bračnog silovanja važno je da im se glasovi polako probijaju.

Stvarna imena Safe i Save izmenjena su da bi se zaštitio njihov identitet.