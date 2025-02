Donald Tramp je otkrio anegdotu iz Pariza kada ga je, kako je ispričao, "prevario Emanuel Makron".

Izvor: Jim LoScalzo / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Francuski predsjednik Emanuel Makron je prvi evropski lider koji je posjetio američkog predsjednika Donalda Trampa u Bijeloj kući u Vašingtonu zbog pregovora o kraju rata u Ukrajini. Nakon njega, Trampa je posjetio britanski premijer Kir Starmer da bi razgovarali o istoj temi, a nakon sastanka sa francuskim predsjednikom, Tramp je tokom fotografisanja ispričao zanimljivu anegdotu prilikom jedne posjete Parizu.

Pred predstavnicima medija, uz rukovanje i osmijehe, Tramp se prisjetio jednog puta u prijestonicu Francuske. Tada je bio u posjeti Emanuelu Makronu sa svojom suprugom Melanijom.

"Želim da vam ispričam priču. Bili smo na večeri sa suprugama na Ajfelovom tornju i kada smo završili, on (Makron) je počeo da govori na francuskom, a mi nismo imali prevodioca.

On je pričao, pričao i pričao, a ja sam samo klimao glavom. Stvarno me je 'prodao' jer kada sam uzeo novine, nisam to vidio, to nije bilo ono o čemu smo razgovarali. On je ozbiljan 'trgovac', to vam moram reći", ispričao je Tramp uz osmijeh nakon čega ga je zagrlio Makron.