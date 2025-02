Zelenski insistira da SAD, Evropa i Ukrajina moraju da imaju zajednički stav prije pregovora sa Moskvom.

Izvor: Facebook/Володимир Зеленський/Screenshot

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u petak u Minhenu da će razgovarati sa ruskim liderom Vladimirom Putinom tek nakon što se dogovori o zajedničkom planu za okončanje rata sa američkim i evropskim saveznicima.

"Sastaću se samo sa jednim Rusom, Putinom, i to tek kada se dogovorimo o zajedničkom planu sa (predsjednikom SAD Donaldom) Trampom i Evropom. Onda ćemo sjesti i zaustaviti rat. Spreman sam da se sretnem samo u tom slučaju", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare na marginama bezbjednosne konferencije.

Upitan u kakvom je odnosu sa Trampom, rekao je da mu je republikanski predsjednik dao svoj privatni broj telefona.

"Bilo mi je smiješno...rekao mi je da mogu da ga zovem kad god hoću. Zahvalio sam mu se i podsjetio ga da mi je to rekao prošli put, ali mi nije dao broj. On mi je odgovorio, ok, možeš da me zoveš kad god hoćeš", prepričao je Zelenski razgovor sa Trampom.

Tramp je prije nekoliko dana uznemirio saveznike kada je razgovarao sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i najavio početak pregovora.

Zelenski insistira da SAD, Evropa i Ukrajina moraju imati zajednički stav prije razgovora sa Moskvom, a Evropska unija je upozorila Vašington da se dogovor sa Putinom ne može postići iza starog kontinenta.

Obrisi budućeg mirovnog plana mogli su se nazreti tokom vikenda u Minhenu, nakon sastanka Zelenskog sa američkim potpredsjednikom Džej Di Vensom. Zelenski je rekao da je spreman da razgovara o svemu, od raspoređivanja mirovnih snaga do odnosa sa NATO-om.

Ali crvena linija je priznanje ruske aneksije djelova Ukrajine, to je zapisano u ukrajinskom ustavu i samo ukrajinski narod može da odlučuje o promjeni granica, istakao je on.

(Jutarnji list/MONDO)