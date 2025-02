Donald Tramp je ponovo pokrenuo pitanje prodaje američkih automobila na evropskom tržištu.

Novom-starom američkom predsedniku Donaldu Trampu je u prvom mandatu u Bijeloj kući u Vašingtonu u Sjedinjenim Američkim Državama, u periodu od 2016. do 2020. godine, zasmetalo to što ne viđe američke automobile na evropskim ulicama. Sada je ponovo pokrenuo ovu temu, prenosi "New York Times".