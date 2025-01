Donald Tramp je na Forumu u Davosu uputio poziv Vladimiru Putinu na razgovor, a sada se oglasio i Kremlj.

Ruski predsjednik Vladimir Putin spreman je da održi telefonski razgovor s predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trampom, dok Moskva čeka odgovor iz Vašingotna da je i ta strana spremna, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Tramp je juče rekao da se želi da se sretne s Putinom što je prije moguće kako bi osigurao kraj rata s Ukrajinom i izrazio želju da radi na smanjenju nuklearnog oružja, a Kremlj je saopštio da je Putin jasno dao do znanja da i on to želi.

Na pitanje hoće li dvojica predsjednika da iskoriste vikend za svoj prvi telefonski razgovor, Peskov je rekao da je ruski predsjednik spreman.

"Putin spreman. Čekamo signale (iz Vašingotona). Svi su spremni. Teško je u ovoj situaciji čitati talog kafe. Čim i ako nečega bude, obavijestićemo vas."

Tramp: Putinu se jako svidjela ideja o smanjenju nuklearne energije

Tramp, koji se u četvrtak obratio Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu putem video veze, rekao je da želi da radi na smanjenju nuklearnog naoružanja, dodajući da misli da bi Rusija i Kina mogle da podrže smanjenje vlastitih oružanih kapaciteta.

"Željeli bismo da vidimo denuklearizaciju... i reći ću vam da se predsjedniku Putinu jako svidjela ideja o smanjenju nuklearne energije. Mislim da bismo ostatak svijeta natjerali da slijedi, a tome bi se pridružila i Kina", rekao je američki predsjednik.

Peskov kaže da je Putin jasno dao do znanja da želi da nastavi pregovore o nuklearnom razoružanju što je prije moguće, ali da bi takvi razgovori trebali da budu širi nego u prošlosti kako bi obuhvatili nuklearne arsenale drugih zemalja, uključujući Francusku i Britaniju.

"Dakle, ima o čemu da se razgovara, treba razgovarati. Vrijeme je u mnogočemu izgubljeno. O takvom interesu smo i prije govorili, tako da je lopta u dvorištu SAD-a koji je zaustavio sve sadržajne kontakte s našom zemljom“, rekao je portparol Kremlja.

Novi ugovor o smanjenju strateškog naoružanja ili Novi START, koji ograničava broj strateških nuklearnih bojevih glava koje Sjedinjene Države i Rusija mogu rasporediti, te raspoređivanje raketa i bombardera s kopna i podmornica za njihovu isporuku, trebao bi isteći 5. februara 2026. godine.

