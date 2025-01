Donald Tramp je optužio Rusku Federaciju da je ukrala projekat hipersonične rakete od SAD-a.

Novi američki predsjednik Donald Tramp optužio je Rusku Federaciju da je ukrala projekat hipersoničnih raketa od Sjedinjenih Američkih Država tokom mandata bivšeg predsjednika Baraka Obame. On je ovo izjavio u velikom intervjuu za "Fox news", a prenosi "Washington Times". Kako je on objasnio, to se tada dogodilo zbog "curenja dokumentacije".