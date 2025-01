Ukrajinski lider poslao upozorenje evropskim liderima.

Izvor: YouTube/CNN/MyLondon /Printscreen/X/Volodymyr Zelenskyy

Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski upozorio je evropske lidere da će ih Donald Tramp ignorisati ako kontinent ne bude više vodio računa o sopstvenoj odbrani.

Zelenski je insistirao na tome da Evropa mora postati nezavisnija od Vašingtona, jer nema garancije da je njegov američki kolega privržen NATO savezu.

"Da li će predsjednik Tramp uopšte primijetiti Evropu? Da li on vidi NATO kao neophodnost? I da li će poštovati institucije EU?" upitao je Zelenski u govoru na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu.

Zelenski je svoj oštar govor opisao kao poziv na buđenje evropskim liderima, uključujući one u Britaniji i Francuskoj. Zelenski je tvrdio da Evropa mora učiniti više da dokaže da može da stane na svoje noge i da bude "snažan globalni" igrač i "neophodan" na svjetskoj sceni.

"Većina svijeta sada razmišlja o tome šta će biti sa našim odnosom sa Amerikom, šta će biti sa savezima, trgovinom? Kako predsjednik Tramp želi da okonča rat? Ali niko ne postavlja ova pitanja o Evropi", rekao je on.

"Kada mi u Evropi gledamo na SAD kao na svog saveznika, jasno je da su one neizostavan saveznik. U vrijeme rata, svi se pitaju da li će SAD stati uz njih... Ali da li se Amerikanci pitaju da li će Evropa jednog dana odustati ili prestati da bude njihov saveznik, odgovor je 'ne'", dodao je on.

"Evropa mora da se afirmiše kao snažan, globalni igrač"

"Evropa ne može sebi priuštiti da bude druga ili treća u redu u odnosu na svoje saveznike. Ako se to desi, svijet će početi da se kreće bez Evrope, a to bi bio svijet koji ne bi bio prijatan niti koristan za sve Evropljane", rekao je on na skupu u Davosu.

"Evropa mora da se afirmiše kao snažan, globalni igrač, kao nezamjenljiv igrač. Ne zaboravimo da ne postoji okean koji dijeli evropske zemlje od Rusije, a evropski lideri treba da se sjete da se ove bitke u kojima učestvuju sjevernokorejski vojnici sada vode na mjestima geografski bliže Davosu nego Pjongjangu", kaže Zelenski.

Ukrajinski predsjednik je upozorio da je nejasno da li će Evropa uopšte biti pozvana da učestvuje u mirovnim pregovorima između SAD, Rusije i Kine o okončanju rata u njegovoj zemlji.

"Da li će predsjednik Tramp slušati Evropu ili će pregovarati sa Rusijom i Kinom bez Evrope? Evropa mora da nauči da se u potpunosti brine o sebi, tako da svijet ne može da je ignoriše", kaže Zelenski.

Ukrajinski predsjednik je rekao da je njegova zemlja spremna da radi sa svojim evropskim saveznicima na jačanju odbrane kontinenta, uključujući stvaranje "gvozdene kupole" koja bi mogla da odbije ruske rakete.

"Ako je potrebno 5 odsto BDP-a za pokriće odbrane, neka bude", dodao je on, podržavajući Trampove zahtjeve za povećanje potrošnje na odbranu.

(Index/MONDO/Nevena Davidović)