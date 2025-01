Donald Tramp je otkrio šta će se desiti sa popularnom aplikacijom u Americi.

Izvor: YouTube / CBS News

Donald Tramp rekao je da će "vjerovatno" odložiti zabranu TikToka na 90 dana nakon što preuzme funkciju predsjedniak u ponedeljak, ali je napomenuo da još uvijek nije donio konačnu odluku.

Tramp je rekao da bi bilo "prikladno" odobriti produženje za kinesku platformu, koja je zabranjena zakonom koji je prošle godine usvojen uz podršku obije stranke i potvrđen od strane Vrhovnog suda ove nedelje.

"Mislim da bi to svakako bila opcija koju ćemo razmotriti. Produženje od 90 dana je nešto što će vjerovatno biti učinjeno, jer je to prikladno. Znate, to je prikladno. Moramo pažljivo da razmotrimo. To je veoma ozbiljna situacija," rekao je Tramp u intervjuu za NBC.

"Ukoliko odlučim da to učinim, vjerovatno ću to objaviti u ponedeljak," dodao je.

Ranije je kompanija TikTok saopštila je da je primorana da sjutra obustavi sve aktivnosti u SAD. Ukoliko ne dobije jasnu izjavu Bijele kuće o svojoj budućnosti, od sjutra će ova aplikacija za korisnike u SAD biti nedostupna.

Više od 170 miliona ljudi koristi ovu popularnu aplikaciju širom SAD.

