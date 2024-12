Pilot Stevan Ignjatović je istakao da je oštećenje na avionu, koji je pao u Kazahstanu, izazvano šrapnelima.

Izvor: X/Che Guewera/K1/Screenshot

Tragedija je pogodila Kazahstan nakon što se putnički avion srušio prilikom sletanja. Prema prvim informacijama, nesreća je odnijela desetine života, dok je 32 putnika uspjelo da preživi. Pitanja koja se nameću jesu kako je došlo do nesreće, da li su piloti mogli drugačije da reaguju i koliko je letjelica bila tehnički ispravna.

Takođe, sve češće se postavlja pitanje - koliko je danas bezbjedno putovati avionom? Odgovore na ova pitanja potražili smo od pilota u penziji Stevana Ignjatovića, koji je gostovao u emisiji "Uranak" na K1 televiziji.

"Jasno se vide oštećenja trupa aviona nastala od fragmenata protivavionske rakete. Pitanje je samo o kojoj se vrsti rakete radi i ko ju je ispalio. Razlog za ovakvo mišljenje je snimak iz putničke kabine, na kojem su ljudi snimali oproštajne poruke. Jasno se vide i kiseoničke maske koje su ispale iz ležišta, a neki ih putnici drže na licu i koriste kiseonik. Ovo se dešava u trenutku kada avion doživi dekompresiju, što ukazuje na oštećenje trupa aviona na visini iznad tri hiljade metara. Način na koji je avion letio prije samog udara jasno pokazuje da piloti nisu mogli da uspostave kontrolu na odgovarajućoj visini", rekao je Stevan i dodao:

"Pilot je pokušao da promijeni veliki ugao prilaska zemlji i izvuče avion iz te pozicije, ali zbog oštećenja horizontalnog stabilizatora - komande dubine, koja služi za poletanje i slijetanje - to nije bilo moguće. Oštećenje je izazvano šrapnelima, što se jasno vidi na nekim slikama. Pilot nije mogao da nadvlada kvar, kako bi pod blažim uglom sletio. Krenuo je prema aerodromu sa izvučenim stajnim trapom, ali je avion tri kilometra prije piste udario u zemlju, što je izazvalo eksploziju. Pilot je sve vrijeme pokušavao da stabilizuje let, što je bio veliki napor i za njega i za njegovog kolegu, ali nažalost, nisu imali sreće u tom trenutku" objasnio je Stevan.

Stevan ističe važnost rada komisije koja će istražiti pad aviona:

"Komisiju će činiti predstavnici fabrike koja je proizvela avion, kompanije čiji je avion, kao i lokalni stručnjaci iz mjesta gdje se nesreća dogodila. U istragu će biti uključeni brojni faktori. Pronađena je crna kutija, koja kod savremenih aviona bilježi oko 200 različitih informacija - od trenutka startovanja motora do trenutka njihovog gašenja. To znači da se u njoj nalaze svi ključni podaci", kazao je bivši pilot i dodaje da putnici ništa osjetili ne bi da je udarila ptica u motor.

"Putnici bi mogli da osjete samo miris sagorelog mesa i ništa drugo ne bi mogli da čuju. Možda bi u trenutku primjetili promjenu zvuka motora, u zavisnosti od veličine ptice. Takođe, mogli bi da vide plamen koji izlazi iz izduvnih cijevi motora zbog perja koje se zapalilo. Pilot bi na instrumentima primijetio vibracije motora i dobio signalizaciju da je došlo do požara na motoru. Ako požara nema, signal bi ukazivao na oštećenje motora izazvano ptičijim kostima, koje su izuzetno čvrste i mogu da slome lopatice motora. Ovakva oštećenja se takođe detektuju na instrumentima u pilotskoj kabini, koji mjere vibracije motora", istakao je.

Stevan dalje objašnjava šta se dešava sa motorom u slučaju kvara:

"Pilot na osnovu vibracija odlučuje da li će ugasiti motor, pod uslovom da nije došlo do požara. Ako je požar prisutan, sprovodi proceduru gašenja motora prema kontrolnoj listi. Procedura se izvodi korak po korak - motor se isključi, a avion može bezbjedno nastaviti let sa jednim motorom, do određene udaljenosti i visine", rekao je.

Snimak otkrio šokantne detalje nesreće

"Putnik iz nesrećnog aviona zabilježio je trenutak koji ledi krv u žilama - rupu na trupu letjelice, svega nekoliko metara od svog sjedišta. Probušena oplata aviona, oštećena na više mjesta, dodatno ukazuje na razmjere tragedije", kaže Ignjatović i objašnjava da avion nije letio u zoni ratnog dejstva, već da je išao ka aerodromu.

"U poslednjih nekoliko dana nekoliko ruskih civilnih aerodroma bilo je zatvoreno zbog dejstva ukrajinskog vazduhoplovstva, koje je slalo dronove. Ciljevi su bili i vojni i civilni aerodromi. U trenutku dolaska aviona, Ukrajinci su lansirali veliki broj dronova na aerodrom u Groznom. Kako sačuvati aerodrom od 50 dronova koji su krenuli ka njemu kao cilju? Na njih se puca. Dronovi nisu naoružani sistemima za napad ili odbranu, već nose bombe koje uništavaju tačkaste ciljeve. Na primjer, dron opremljen šrapnelima, ako bi uletio u zgradu, ne bi napravio veliku štetu - možda bi polupao prozore. Međutim, kada dron, poput onog koji je prije nekoliko dana uletio u zgradu na 17. spratu u Kazanju i eksplodirao, nosi eksploziv, šteta je daleko veća", objašnjava Stevan.

"Što se konkretno tiče ovog aviona koji je pao, postavlja se pitanje kakvi su bili meteorološki uslovi. Možda je sve bilo u oblacima ili iznad njih, pa onaj ko je upravljao dronom nije mogao da vidi šta se nalazi iznad oblaka. Možda je samo čuo zvuk motora i pomislio da je u pitanju krstareća raketa Stoneshadow, koja zbog mlaznih motora proizvodi sličan zvuk kao avion. Kada postoji opasnost da vas nešto ubije, ne razmišljate da li je u pitanju civilni avion ili krstareća raketa Stoneshadow - reagujete i pucate da se odbranite. Ovo mi djeluje kao još jedno u nizu takozvanih 'prijateljskih' obaranja", zaključuje Stevan.

(K1/Mondo/U. M.)