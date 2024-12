Britanska medicinska sestra osuđena je za ubistvo sedam beba.

Pravni tim Lusi Letbi, medicinske sestre osuđene za ubistvo sedam beba, tvrdi da se glavni svjedok tužilaštva dr Djui Evans predomislio o uzroku smrti tri bebe, što bi trebalo da dovede do preispitivanja dokaza. Njen novi advokat Mark Mekdonald rekao je da je dr Evans svjedočio tokom suđenja da je Letbi bebama ubrizgavala vazduh kroz nazogastričnu sondu, što je, kako se tvrdi, dovelo do smrti beba identifikovanih kao C, I i P.