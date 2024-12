“Rik će raditi na nekim od najvrelijih tačaka na svijetu, uključujući Venecuelu i Sjevernu Koreju”

Izvor: Profimedia

Američki predsjednik, Donald Tramp, objavio je da će imenovati Ričarda Grenela, bivšeg šefa Nacionalne obavještajne službe, za predsjedničkog izaslanika za specijalne misije i politiku prema nekim neprijateljskim državama, uključujući Sjevernu Koreju i Venecuelu.

“Rik će raditi na nekim od najvrelijih tačaka na svijetu, uključujući Venecuelu i Sjevernu Koreju”, objavio je Tramp na svojoj platformi Trut soušal (Truth social), ne navodeći detalje o novim dužnostima Grenela.

Grenel je bio specijalni predsednički izaslanik za pregovore između Beograda i Prištine od 2019. do 2021. godine. Takođe, on je ranije bio i ambasador SAD u Njemačkoj, kao i vršilac dužnosti direktora Nacionalne obavještajne službe tokom Trampovog mandata koji je trajao od 2017. do 2021. godine.

Bio je razmatran kao kandidat za specijalnog izaslanika za rat u Ukrajini, ali tu dužnost će preuzeti penzionisani general-potpukovnik Kit Kelog.