Zamjenica šerifa iz Kolorada se okrenula industriji filmova za odrasle jer nije mogla da priušti da plati svoje račune.

Izvor: Arapahoe County

Zamjenica šerifa iz Kolorada podnijela je ostavku nakon što su isplivali njeni pornografski video-snimci koje je snimila na njenom drugom radnom mjestu za koje se odlučila nakon što nije mogla da se izbori sa previsokim računima.

Šenon Lofland, koja je služila 21 godinu u šerifskoj kancelariji okruga Arapaho, rekla je za CBS njuz da se okrenula industriji filmova za odrasle jer nije mogla da priušti da plati svoje račune.

"Bila sam očajna, davila sam se. Pronašla sam legalan, profitabilan način da izdržavam svoju porodicu, da spasem svoj dom", rekla je i dodala da je njena karijera u porno industriji trajala samo oko mjesec dana.

Šerifova kancelarija nije rekla kako je saznala za video-snimke, ali je Loflandova priznala da je vjerovatno prekršila interne propise koji zahtijevaju prethodno odobrenje za zaposlene koji žele da rade sporedne poslove.

"To je bilo kršenje politike da se ne traži dozvola za rad sporednog posla. Znam to i znao sam da... to bi se moglo smatrati dvostrukim životom. Ima mnogo ljudi koji rade sve što mogu da zarade dodatni novac, sa ili bez dozvole. Ljudi rade sve što mogu da prežive kako mogu", rekla je 44-godišnja žena.

Ona je rekla da su problemi počeli nakon što je oluja u junu 2023. godine razorila njen dom i napravila nevjerovatnu štetu od 500.000 dolara, što nije bilo pokriveno osiguranjem. Rekla je da je iscrpila svoju ušteđevinu, pozajmila novac od porodice i smanjila svoju potrošnju, ali su utjerivači dugova stalno zvali.

"Moji postupci su bili iz očaja. Neki ljudi mogu da osude i kažu da postoje 'bolji' načini da se zaradi novac, ali u to vrijeme nisam imala drugog načina da to uradim", rekla je Lofland i dodala da je njen suprug podržao njenu odluku.

Takođe je istakla da zarađuje dovoljno novca da pokrije svoju hipoteku i da je industrija bila dovoljno "profesionalna" da nikada nije doživjela nikakav pritisak ili prinudu. Međutim, nakon ostavke, 44-godišnja majka i supruga rekla je da nije sigurna šta će sledeće uraditi, iako je isključila mogućnost snimanja video-snimaka za odrasle ubuduće.