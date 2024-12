Britanski ministar za pitanja veterana Alister Karns izjavio je da bi britanska vojska bila uništena za šest mjeseci do godinu dana.

Britanski ministar za pitanja veterana Alister Karns izjavio je danas da bi britanska vojska "bila uništena za šest mjeseci do godinu dana", piše "Politiko". On je na konferenciji za medije u Londonu rekao da "je trenutni sastav britanske vojske takav da to znači da bi njene snage bile potrošene u roku od godinu dana, ako dođe do rata kakav je u Ukrajini" počeo 24. februara 2022. godine.