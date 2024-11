Novoizabrani predsjednik SAD Donald Tramp imenovao je dugogodišnjeg voditelja televizije Foks njuz (Fox News) Pita Hegseta za novog ministra odbrane.

Izvor: Youtube/screenshot/Axiom Images

U saopštenju, Tramp je rekao da je Hegset "jak, pametan i da istinski vjeruje u Ameriku", naglašavajući da će pod njegovim vođstvom američka vojska biti "ponovo izvanredna" i da nikad neće popustiti, prenio je Glas Amerike, piše Dan.

Tramp je dodao da će Hegset kao ministar odbrane biti ključan u osiguravanju bezbjednosti zemlje i slanju jasne poruke američkim neprijateljima.

Hegset je veteran Nacionalne garde, sa iskustvom stečenim u Avganistanu, Iraku i na Gvantanamu.

Iako je služio u vojsci do 2021. godine, napustio je vojnu službu nakon što je označen kao ekstremista i smatran je nepoželjnim u vojnim redovima.

O tome je pisao u svojoj knjizi "The War on Warriors: Behind the Betrayal of the Men Who Keep Us Free", u kojoj se zalagao za radikalne promjene u vođstvu Pentagona.

U knjizi, Hegset je istakao da treba smijeniti mnoge visoke zvaničnike u Pentagonu i da budući predsjednik mora da izvrši značajne promjene kako bi osigurao bolju pripremu američke vojske za suočavanje sa izazovima.