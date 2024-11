Rusi su najavili novu bitku za Kursk.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Počinje nova Kurska bitka. Oko 50.000 vojnika ruske i sjevernokorejske vojske pokrenulo je veliku zimsku ofanzivu u ruskoj oblasti Kursk kako bi povratili oblasti koje drže ukrajinske snage od avgusta, pozivajući se na američke i ukrajinske obavještajne podatke, piše Njujork tajms (NIT). Od tih 50.000, najmanje 10.000 su sjevernokorejski vojnici koje je Kim Džong Un nedavno poslao da pomognu Vladimiru Putinu, prema međuvladinom sporazumu dvije zemlje. Počela je zima, prvi snjegovi su počeli da ometaju vojne operacije u toj oblasti, a prema pisanju režimskih ruskih medija, Putin želi da povrati kontrolu nad Kurskom oblasti do kraja ove godine i to saopšti ruskoj javnosti kao "poklon" za Novu godinu.

Ali neki vojni analitičari smatraju da će to biti teško sprovesti do kraja jer se ukrajinska vojska na nekim mjestima dobro učvrstila, pa analitičari kažu da bi Ukrajinci mogli da "prežive" u Kurskoj oblasti cijele zime, a mnogo toga zavisi od vremenskih uslova. Mnogi predviđaju da će ruska i sjevernokorejska strana pretrpjeti velike gubitke, ali to nije iznenađenje jer se Rusi na ovaj način bore od početka invazije. Nakon što se završe vježbe usklađivanja Sjevernokorejaca sa ruskom vojskom, oni će biti samo pješadija, piše NIT, i neće koristiti tenkove i druga borbena vozila, a takođe će preuzeti "centar" napada, dok će Rusi pružiti artiljerijsku podršku i napad sa boka.

Sjevernokorejska enigma

Ukrajinski, ruski i američki vojni analitičari "raduju se" nastupu sjevernokorejskih vojnika, za koje se, kako NIT kaže, sada vjeruje da imaju prednost, za razliku od Rusa, samo "veću disciplinu i odlučnost". Doduše, sjevernokorejski vojnici su velika enigma, čak i za Ruse. Neki vjeruju da će Rusi poslati Sjevernokorejce u borbu "kao potrošno meso" i da se zapravo ne zna kako će se oni ponašati. Za ruski prorežimski portal gazeta.ru, vojni ekspert Rob Li sa Instituta za spoljnopolitička istraživanja u Filadelfiji, koji se nedavno vratio iz Ukrajine, navodi da bi "hiljade dodatnih vojnika mogle da naprave razliku u Kursku". Ovi vojnici su mlađi i u boljoj fizičkoj formi od mnogih ruskih vojnika po ugovoru, prenosi gazeta.ru riječi vojnog analitičara.

Prema američkim obavještajnim izvorima, u Rusiju je u prvoj tranši stiglo oko 12.000 vojnika sa 500 oficira, uključujući tri generala, a Kim Džong Un je Putinu obećao čak 100.000 vojnika, a zauzvrat će dobiti naftu, pirinač i pšenicu i "nuklearnu tehnologiju". Dolazak sjevernokorejskih vojnika omogućio je Rusima, piše dalje NIT, da ne prestaju da se bore na drugim frontovima i frontovima, odnosno da ne povlače vojsku iz Ukrajine i da mogu da se bore istovremeno na više frontova. Sjevernokorejski vojnici, njih oko 2.000, takođe su raspoređeni u Belgorodskoj oblasti na ukrajinskoj granici.

Rusima je sada lagodnija situacija nakon dolaska Sjevernokorejaca, ali ni oni nisu shvatili svoje pretpostavke da će se Ukrajinci sami povući iz Kurske oblasti, kako bi zbog ruskih napada poslali pojačanje u Donbas. Stoga je sada Putin naredio operaciju za vraćanje oblasti koje su izgubili. U Kijevu su produžili rok za mobilizaciju do februara 2025. godine, jer bi, prema procjenama lokalnih medija, do tada bilo potrebno prikupiti najmanje 160 hiljada vojnika, koji bi trebalo da budu spremni za proljeće, kada se očekuje da će se borbe povećati.

Oko 120.000 izbjeglica

Inače, kako piše nezavisni ruski portal Meduza, protestovale su izbjeglice iz grada Suža i nekih drugih djelova Kurske oblasti (oko 120.000 ljudi je evakuisano i pobjeglo pred ukrajinski napad, iako je manji dio ostao na okupiranom području) u Kursku pred "regionalnom administracijom" nezadovoljni jer ne znaju šta će biti sa njima, kao i zato što im nije obezbijeđen adekvatan smještaj, a nisu izdati ni obećani bonovi za izgubljenu imovinu.

Istovremeno sa početkom velike ruske ofanzive na Kursk, u Parizu, piše londonski The Telegraph, francuski predsjednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer obećali su i još jednom zatražili od odlazećeg američkog predsjednika Džoa Bajdena da prije primopredaje vlasti (20. januar 2025.) ovlašćuju Kijev da koristi rakete dugog dometa duboko u unutrašnjost Rusije. Telegraph napominje da bi Donaldu Trampu bilo veoma teško da poništi tu odluku da to želi. Neki, međutim, smatraju da će Bajden taj vruć krompir prepustiti Trampu.

