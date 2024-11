Oko 50.000 ruskih i sjevernokorejskih vojnika na granici sa Ukrajinom, spremaju napad ogromnih razmjera, cilj je jasan!

Izvor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia

Rusija je nagomilala oko 50.000 vojnika, uključujući i severnokorejske snage, u pripremama za početak napada s ciljem vraćanja teritorija koji su elitne ukrajinske snage zauzele u ruskoj regiji Kursk, potvrdili su za "Njujork tajms" američki i ukrajinski zvaničnici.

Nova američka procena zaključuje da je Rusija nagomilala snage bez potrebe povlačenja vojnika s istoka Ukrajine, njenog glavnog prioriteta na frontu, što je Moskvi omogućilo pritisak na više frontova istovremeno.

Ruske snage žele da vrate teritoriju koju je Ukrajina zauzela u Kursku ove godine. Dosad su napadali ukrajinske položaje u Kursku raketama i artiljerijskom vatrom, ali još nisu započeli veći napad, rekli su američki zvaničnici.

Ukrajinski zvaničnici kažu da u narednim danima očekuju napad u kojem će učestvovati i severnokorejske snage, koje za sada treniraju s ruskim vojnicima u krajnjem zapadnom delu Kurska.

Rusko-severnokorejska ofanziva se nazire dok se novoizabrani predsednik Donald Tramp priprema da ponovo stupi na dužnost sa, kako je rekao, ciljem brzog okončanja rata.

Izvor: Jabin Botsford / AFP / Profimedia

Tramp nije rekao kako planira da reši sukob, ali novoizabrani potpredsednik Džej Di Vens izneo je plan koji bi Rusiji omogućio da zadrži teritorije koji je zauzela u Ukrajini.

Neki američki vojni i obaveštajni zvaničnici postali su pesimističniji u procenama izgleda Ukrajine, primećujući da Rusija neumorno osvaja teritorije, kako u Kursku tako i u istočnoj Ukrajini.

Zvaničnici kažu da je to delimično rezultat neuspeha Ukrajine da reši kritične nedostatke s ljudstvom.

Predsednik Džo Bajden je podržavao Ukrajinu, podstičući Kongres da odobri miijarde dolara pomoći i zahtevajući od američke vojske i špijunskih agencija da daju kritične obaveštajne podatke kako bi pomogli Kijevu u ratu.

Jedan zapadni zvaničnik rekao je da je ukrajinski iznenadni upad u Kursk u avgustu proredio njene snage na bojnom polju u istočnoj Ukrajini, ostavljajući ih ranjivima na rusko napredovanje.

Ali taj zvaničnik i oni američki rekli su da Ukrajina još uvek ima jaku odbranu u Kursku i da bi se mogla održati, barem neko vreme.

Zvaničnici sa kojima je razgovarao "Tajms" govorili su pod uslovom anonimnosti kako bi razgovarali o osetljivim obaveštajnim procenama i ponudili iskrenu procenu izgleda Ukrajine na bojnom tlu.

Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia

Zapadni i ukrajinski zvaničnici kažu da je dolazak severnokorejskih snaga velika eskalacija nakon više od dve godine rata.Severna Koreja je poslala više od 10.000 vojnika za borbe u Kursku, kažu američki zvaničnici.

Vojnici nose ruske uniforme i opremila ih je Moskva, ali će se verovatno boriti u svojim zasebnim jedinicama, rekli su američki odbrambeni zvaničnici.

Ukrajinski zvaničnici rekli su da je Moskva snabdela severnokorejske snage mitraljezima, snajperskim puškama, protivtenkovskim projektilima i granatama na raketni pogon.

Rusija je obučavala Severnokorejce u topovskoj vatri, osnovnoj taktici pešadije i, što je najvažnije, čišćenju rovova, rekli su američki zvaničnici. Ta obuka sugeriše da će barem neke od severnokorejskih snaga biti uključene u frontalne napade na ukopane odbrambene položaje Ukrajine.

- U potpunosti očekujemo da bi vojnici Severne Koreje mogli biti angažovani u borbi - rekla je u četvrtak Sabrina Singh, porparolka Pentagona.

Američki zvaničnici nisu sigurni kakva je ograničenja vlada predsednika Kim Džong Una stavila na korišćenje svojih snaga. Međutim, američki zvaničnici očekuju da će oni biti direktno uključeni u borbe.

Izvor: Printscreen

Ukrajinski zvaničnik rekao je da su severnokorejske snage podeljene u dve grupe, jurišnu i jedinicu za podršku, koje će pomoći u bezbednosti unutar teritorija preuzetog od ukrajinskih snaga.

Severna Koreja ima veliku vojsku, ali za razliku od Rusije, decenijama nije učestvovala u kopnenim borbama. Snage koje Severna Koreja raspoređuje, međutim, smatraju se najboljima jer dolaze iz 11. korpusa, koji čine vojnici za specijalne operacije.

Ukrajinci su zauzeli stotine kvadratnih kilometara teritorija uz malo otpora, ali Rusija je dosad povratila otprilike polovinu otete teritorije i sada se čini da je spremna da izvede operaciju mnogo većih razmera.

Američki zvaničnici veruju da će ukrajinske snage biti teško proterane i da će ruske i severnokorejske snage verovatno pretrpeti velike gubitke, slične onima koje je Rusija pretrpela u istočnoj Ukrajini.

Američki i britanski vojni analitičari smatraju da je trenutni broj poginulih i povređenih ruskih vojnika u proseku veći od 1.200 dnevno.

Severnokorejci će se boriti kao laka pešadija, bez prednosti oklopnih vozila. Trenutna ukrajinska taktika topovske vatre i napada dronovima pokazala se razornom za nezaštićene ruske snage.

Ipak, ako Rusija dobije na zamahu, možda se neće zaustaviti na svojoj granici, mogla bi da pokuša da potisne ukrajinske snage dalje.

Nije jasno hoće li severnokorejska vlada ovlastiti svoje snage za sprovođenje operacija u Ukrajini ili su one namenjene samo za protivofanzivu u Kursku.





Neki američki zvaničnici veruju da bi Severna Koreja mogla da naredi svojim snagama da se zaustave na granici dok se ruske snage probijaju dublje u Ukrajinu.

Džordž Baros, analitičar Instituta za ratne studije, rekao je da su uprkos manjku borbenog iskustva severnokorejske snage dobro organizovane.

- Jedina stvar u kojoj bi zapravo mogli biti bolji od Rusa je kohezija i disciplina - rekao je.

Rob Li, ruski vojni stručnjak na Institutu za istraživanje spoljne politike u Filadelfiji koji se nedavno vratio iz posete Ukrajini, dodao je: "Hiljade dodatnih pešadinaca mogu da naprave razliku u Kursku. Ti vojnici su mlađi i u boljoj fizičkoj formi od mnogih ruskih vojnika."

U zamenu za snabdevanje vojnika, američki zvaničnici veruju da Severna Koreja očekuje da će od Rusije dobiti raketnu i projektilnu tehnologiju, kao i diplomatsku podršku.

Ali ukrajinski zvaničnici rekli su da se Severna Koreja možda takođe nada da će očvrsnuti svoje snage u borbi.

Američki odbrambeni zvaničnici rekli su da ne znaju da li će Severna Koreja poslati dodatna pojačanja. Viši ukrajinski zvaničnk rekao je da su ukrajinski obaveštajni zvaničnici predvideli da bi Severna Koreja mogla da pošalje čak 100.000 vojnika.

Rusija se bori da ispuni svoj mesečni cilj regrutovanja oko 25.000 vojnika dok njeni gubici rastu, što znači da su severnokorejski vojnici ključni. Baros je nazvao severnokorejsko raspoređivanje vojnika "alternativnim gasovodom".

- To verovatno neće biti jednokratna isporuka od 10.000 vojnika. Verovatnije je da će to biti način da se redovno privlače hiljade, možda do 15.000 vojnika mesečno - rekao je on.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)