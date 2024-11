Dva mjeseca prije predsjedničkih izbora u Americi, Donald Tramp i Volodimir Zelenski sastali su se u Njujorku.

Izvor: Profimedia

Donald Tramp pobijedio je ubjedljivo na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, svetski lideri cio dan mu šalju čestitke, a jedan od njih je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Njih dvojica imali su "čudan" susret u septembru ove godine u Njujorku, nepuna dva mjeseca prije izbora.

"Svaki put kada Zelenski dođe u Ameriku, napusti je sa 100 miliona dolara. Mislim da je on najbolji prodavac i pregovarač na svijetu", izjavio je tada Tramp cinično aludirajući na vojnu i finansijsku pomoć koju Ukrajina dobija od Sjedinjenih Država od početka rata sa Rusijom koji traje od 24. februara 2022. godine, piše "Forbs".

Tramp je tada u podkastu Patrika Bet komentarisao rat u Ukrajini. Nazvao ga je "gubitničkim".

"Svaki put kad dođe kod nas, dobije 100 miliona dolara. Koja istorijska ličnost je dobijala toliko? To se nikada prije nije dogodilo. To ne znači da ne želim da mu pomognem, žao mi je svih ljudi tamo. Ali on nikada nije smio da dozvoli da dođe do tog rata. Taj rat je gubitnički", izjavio je tada Tramp, prenio je "Washington Post".

Sa druge strane, pohvalio je Rusiju i njen mentalitet. "Pobijedili su Hitlera, pobijedili su Napolena. To je ono što oni rade, bore se", ocijenio je prije dva mjeseca Tramp, novi/stari američki predsjednik.

Takođe, komentarisao je i intervju Zelenskog za "New Yorker" u kom je ukrajinski predsjednik rekao da "Donald Tramp zapravo ne zna kako bi mogao da zaustavi rat, iako misli da umije". Nazvao ga je "previše radikalnim političarem" što se nikako nije dopalo Trampu.

