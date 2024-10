Volodimir Zelenski rekao je Donaldu Trampu da će "Ukrajina ili ući u NATO savez ili da će dobiti nuklearno oružje".

Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas u Briselu u Belgiji da je razgovarao u septembru ove godine sa bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trampom o stanju u ratu u Ukrajini, piše "Kijev Independent". Tada je Zelenski rekao Trampu da će "Ukrajina ili postati članica NATO saveza ili će dobiti nuklearno oružje".

"Ili će Ukrajina imati nuklearno oružje koje će služiti kao zaštita, ili mora da bude deo neke vrste NATO pakta. Osim Alijanse, mi ne znamo za tako efikasan savez", naveo je Zelenski.

Upitan šta bi volio prije da se dogodi od ta dva, ukrajinski predsjednik je izjavio da bi više volio da Ukrajina postane dao NATO. Pozvao se i na "Budimpeštanski memorandum" prema kojem je Ukrajina 1994. godine pristala da odustane od svog nuklearnog arsenala u zamjenu za bezbjednosne garancije Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Ruske Federacije.

"Taj sporazum doveo je do toga da je Ukrajina izgubila svoj nuklearni štit", istakao je Zelenski.

Donald Tramp, bivši predsjednik Amerike i predsednički kandidat Republikanaca na predstojećim izborima, dao je neobičnu izjavu o ratu u Ukrajini i ukrajinskom predsjedniku. On je gostovao u podkastu Patrika Bet Dejvida gdje je osudio rat i nazvao ga "gubitnikom", prenosi "Washington Post".

"Mislim da je Zelenski jedan od najboljih prodavaca koje smo ikada vidjeli na svijetu. Svaki put kad dođe kod nas, dobije 100 miliona dolara. Koja istorijska ličnost je dobijala toliko? To se nikada prije nije dogodilo. To ne znači da ne želim da mu pomognem, žao mi je svih ljudi tamo. Ali on nikada nije smio da dozvoli da dođe do tog rata. Taj rat je gubitnički", izjavio je Tramp.