Ukrajina je u septembru pretrpjela velike teritorijalne gubitke, izgubivši najmanje 468 kvadratnih kilometara, a procjenjuje se da je Moskva dnevno gubila oko hiljadu ljudi, uključujući mrtve i ranjene.

Turneja ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog po Evropi ukazuje na to da je on možda spreman na kompromise kako bi došlo do primirja u Ukrajini, navodi Korijere djela Sera.