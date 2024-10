Ruske snage su prošle nedelje stigle do predgrađa malog rudarskog grada, pojačavajući napade poslednjih dana.

Ruske trupe stigle su do centra Vuledara, ukrajinskog uporišta na strateški važnom brdu u istočnoj Ukrajini koje se odupire ruskim napadima od početka invazije Moskve, izjavio je u utorak guverner ukrajinske Donjecke oblasti. Guverner Vadim Filaškin rekao je da je situacija u Vuhledaru izuzetno teška. "Neprijatelj je već skoro u centru grada", rekao je on za ukrajinsku TV. Ruske snage su prošle nedelje stigle do predgrađa malog rudarskog grada, pojačavajući napade poslednjih dana.