Rusija postavila PVO sisteme Pancir na tornjeve duž Krimskog mosta

Na Krimskom mostu, poznatom i kao Kerčki most, koji povezuje Rusiju sa Krimom preko Kerčkog moreuza, snimljeni su sistemi protivvazdušne odbrane (PVO) Pancir koji su postavljeni na 30 metara visoke tornjeve.

Kijev post navodi da je krajem avgusta ove godine u pokušaju da pojača obezbjeđenje mosta Moskva postavila verzije Pancira namijenjene za izvoz iza njegove konstrukcije kako bi ga štitili od ukrajinskih raketa.

Kako bi dodatno osigurala most, Rusija je sada podigla ove tornjeve načinjene od metalnih skela na oba kraka ostrvceta Tuzla, koje se nalazi na sredini Kerčkog moreuza, zbog čega je i poslužilo kao osnova za gradnju Krimskog mosta i gdje je i ruski predsjednik Vladimir Putin boravio dok su radovi bili u toku.

Ukrajinski medij navodi da se i na satelitskim snimcima vidi da su Panciri postavljeni na Tuzli.

To je prikazano i u video snimku koji je na Jutjub postavila izvjesna Ljudmila, koja navodi da su tornjevi pozicionirani duž mosta, kao i da su na njemu u aktivnoj upotrebi i radarski sistemi.

Kijev post podsjeća da je Ukrajina već dva puta od početka rata sa Rusijom pogađala Krimski most.

U oktobru 2022. bomba aktivirana u kamionu oštetila je nekoliko traka za drumski saobraćaj, kao i željezničku prugu koja je ležala pored.

U julu prošle godine u rano jutro izveden je napad dronovima u kojem je dodatno oštećen drumski dio mosta.



Rusija se nada da će postavljanjem Pancira na tornjeve duž mosta imati bolji domet otkrivanja i uništavanja neprijateljskih projektila kako bi povećala operativnu efikasnost.

Podsjeća se da su ovi PVO sistemi na sličan način raspoređeni i oko prestonice Moskve.

Tamo su Panciri takođe postavljeni na tornjeve, ali i vještački formirana brda kako bi štitili glavni grad Rusije.

Navodi se da su za zaštitu Krimskog mosta odabrane varijante Pancira ofabane u pustinjske kamuflažne boje i da djeluje da se radi o izvoznoj verziji Pancir-S1M iz najnovije Serije 2 koja se polako uvodi u upotrebu,

Ova nova Pancir-2 serija ima više taktičkih i tehničkh poboljšanja, uključujući povećani domet i visinu na kojoj djeluje pomoću dvije vrste raketa: standardnim 57E6-E i unapređenim 57E6M-E koje imaju bojeve glave od 25 kilograma.

One dopiru do 18 kilometara u visinu umesto ranijih 15 kilometara, domet im je od 20 to 30 kilometara, a brzina kretanja od 4.700 do 6.100 km/h.