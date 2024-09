Bil Gejts otkriva kako je ograničavao upotrebu tehnologije kod svoje djece, uključujući zabranu mobilnih telefona, ističući važnost odgovornosti i zrelosti u digitalnom dobu.

Izvor: Profimedia / Qin Lang

Bil Gejts je zaista strog u tome kako njegova djeca koriste tehnologiju čijoj je popularnosti u širokim narodnim masama upravo on pomogao.

U jednom od intervjua, tehnološki mogul je rekao da njegovoj djeci nije bilo dozvoljeno da imaju svoj sopstveni mobilni telefon do 14. godine. “Često postavimo vrijeme nakon kojeg nema sjedjenja pred ekranom, i u njihovom slučaju to im pomaže da zaspu u razumno vrijeme”, rekao je Gejts. On je dodao da djeci nije dozvoljeno da imaju mobilne telefone za stolom, ali im je dozvoljeno da ih koriste za domaći zadatak ili učenje.

Gejtsova djeca, sada stari 28, 25 i 22 godine, su odavno iznad minimalnog uzrasta potrebnog za posjedovanje telefona, ali im je dugo bilo zabranjeno da imaju bilo koje Apple proizvode u kući zahvaljujući Gejtsovom dugogodišnjem rivalstvu sa osnivačem Apple-a, Stivom Džobsom.

Dugo im je bilo zabranjeno da imaju bilo koji Apple proizvod

Iako se roditeljski izbor može činiti strogim, Gejtsovi možda imaju pravo u odlaganju posjedovanja pametnog telefona u djetinjstvu. Prema izvještaju iz 2016. godine “Djeca i tehnologija: Evolucija današnjih digitalnih urođenika”, prosječna starost u kojoj dijete dobija svoj prvi pametni telefon je bilo 10,3 godine.

“Mislim da će ta starost biti još mlađa, jer se roditelji umaraju od toga da predaju svoje pametne telefone djeci”, rekla je tada Stejsi DeBrof, izvršna direktorka Influence Central-a.

Džejms P. Stajer, izvršni direktor Common Sense Media, neprofitne organizacije koja recenzira sadržaj i proizvode za porodice, takođe je rekao da i on ima jedno strogo pravilo za svoju djecu kada su u pitanju mobilni telefoni: dobijaju ga kada počnu srednju školu i samo kada su dokazali da imaju samokontrolu. “Nijedno dvoje djece nisu ista, i ne postoji magičan broj”, rekao je. “Djetetove godine nisu toliko važne koliko njegova ili njena odgovornost ili nivo zrelosti.”

PBS Parents je takođe pružio listu pitanja na koja roditelji treba da odgovore prije nego što daju svom djetetu prvi telefon. Pogledajte cijelu listu ispod:

-Koliko su vaša djeca samostalna?

-Da li vaša djeca “trebaju” da budu u kontaktu iz bezbjednosnih razloga ili društvenih?

-Koliko su odgovorni?

-Mogu li da prihvate koncept ograničenja za minute razgovora i preuzete aplikacije?

-Može li im se vjerovati da neće slati poruke tokom časa, ometati druge svojim razgovorima i da će odgovorno koristiti funkcije za tekst, fotografije i video (i da neće osramotiti ili uznemiravati druge)?

-Da li im zaista treba pametni telefon koji je ujedno i njihov muzički uređaj, prenosivi uređaj za filmove i igre i portal ka internetu?

-Da li im treba nešto što daje informacije o njihovoj lokaciji prijateljima—a možda i nekim strancima—kao što neke nove aplikacije omogućavaju? – I da li želite da dodate sve troškove novih paketa podataka?