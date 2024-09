U Beogradu je aktiviran sistem za automatsku detekciju prekoračene brzine.

Od danas je počeo da se primjenjuje sistem za automatsku detekciju prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine na četiri lokacije u Beogradu. Kako on funkcioniše, na kojim mjestima se kamere nalaze i zašto su izabrane baš te lokacije.

Upravo zato što se jednom studijom došlo do zaključka da se na ovim lokacijama dešava da pojedini vozači prekorače dozvoljenu brzinu. Ono što jeste bitno je da kada se ovdje registruje brzina, izvršiće se obrada i rasvjetljavanje u područnoj policijskoj upravi, to znači da će se vidjeti ko je vlasnik, zatim će se vlasniku uputiti poziv da se izjasni ko je predmetnog dana upravljao vozilom. Ako nije vlasnik upravljao, onda mora da da izjavu kod notara onaj ko je upravljao.

To znači da vjerodostojna isprava mora biti, ne da dođe vlasnik i da kaže dao sam svom drugu kome ne znam ime ali znam nadimak. Tada se to neće priznavati, smatraće se da nije dao potpune podatke, odnosno da nije postupio po zahtevu policije. To vuče ozbiljan prekršaj koji ide i preko 100.000 dinara (850 eura), to je predviđeno članom 330, tačkom 23.

Dakle, vozačima će bez zaustavljanja, na kućnu adresu stizati prijava. Više o svemu, kao i o prekršajima koji će posebno kontrolisati u periodu do 22. septembra.