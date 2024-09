Lord Derok je naglasio da Starmer mora da gradi veze s obe strane u Americi.

Izvor: AFP / AFP / Profimedia

Lord Kim Derok, bivši britanski ambasador u Vašingtonu, ocijenio je da će Donald Tramp, nekadašnji američki predsjednik i republikanski kandidat za Bijelu kuću, ostati "vjerovatniji pobjednik" izbora koji će biti održani 5. novembra ukoliko potpredsjednica Kamala Haris, kandidatkinja Demokratske partije, ne ispravi ključne greške koje čini u kampanji.

Gardijan prenosi da, iako je, po njegovom mišljenju, Haris jasno uspjela da porazi Trampa u njihovoh TV debati održanoj prošle nedelje, ona rizikuje da načini dve ključne greške u završnim nedeljama pred glasanje, što znači da je bivši republikanski predsednik i dalje favorit.

Pošto postoji mogućnost povratka Trampa u Bijelu kuću, Lord Derok je poručio da bi britanski premijer Kir Starmer, koji se krajem protekle nedelje u Vašingtonu sastao s američkim predsjednikom Bajdenom i vodećim demokratama, trebalo sada da zatraži i sastanak sa Trampom i njegovim timom koji bi bio održan prije izbora.

Lord Derok je naglasio da Starmer mora da gradi veze s obe strane u Americi.

Važno je da se, ako se Starmer sretne sa jednom, sastane s obe strane. Trampov tim će primijetiti i prezreti to ukoliko on ovo ne učini - napisao je lord Derok u autorskom tekstu za Obzerver.

Navodi se da je lord Derok bio ambasador Ujedinjenog Kraljevstva u SAD od 2016. do 2019, kada je podneo ostavku zbog spora oko procurelih poverljivih mejlova u kojima je kritikovao tadašnju Trampovu administraciju kao "smotanu i nesposobnu".

Gardijan navodi da je lord Derok, uprkos tome, i dalje poštovana ličnost u diplomatskim krugovima s obije strane Atlantskog okeana.

On je poručio da je Tramp sada "mada izvanredan u kampanji" nego što je bio 2016. kada je u trci za Belu kuću porazio demokratsku šeficu Stejt departmenta Hilari Klinton.

Ali, on je i dalje sposoban da se poveže s onim što je "ostalo iza" na takvom nivou kako rijetko ko može da mu parira, što je talenat koji mu osigurava posvećenu i trajnu podršku (njegove) baze u zemlji u kojoj svaki treći radnik kaže da jedva sastavlja kraj sa krajem - ocijenio je lord Derok.

On je poručio da predizborna kampanja demokrata rizikuje da napravi dve izuzetno velike greške.

Lord Derok je naveo da Hris mora da bude "laserski fokusirana" na glasače u saveznim državama ključnim po izbore - Mičigenu, Pensilvaniji i Viskonsinu - u kojima je Bajden pobijedio Trampa 2020.

On je ocijenio da bi ti birači mogli da se vrate Trampu ukoliko im Haris ne predstavi jasnu politiku sa ciljem ponovnog otvaranja radnih mjesta u tim državama i "vraćanja nade u te propale kvartove".

Lord Derok je naveo da je druga greška u tome što deluje da se Haris krije od medija i time ponavlja istu grešku koju je Klinton činila pre osam godina.

U to vrijeme 2016. Tramp je bio sveprisutan. On je prihvatao bukvalno svaku pozivnicu. On je čak, bez da ga pozovu, sam zvao jutarnje informativne programe (na televizijama) kako bi ponudio svoja gledišta u vezi sa dnevnim aktuelnim temama. Za razliku od njega, Hilari Klinton se zaključala prema medijima i izgubila - podsetio je lord Derok i dodao da u slučaju Haris "djeluje da je primijenila metode Klinton".