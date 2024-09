Proba uzbune, mobilni telefoni piskavim zvukom izazvali paniku

Tačno u 11 časova danas su se u Njemačkoj oglasile "sirene" sa svih mobilnih telefona, televizora i radio aparata koji su aktivni na teritoriji te države, u svojevrsnoj probi uzbune najavljenoj prije nekoliko dana.

Saopšteno je da će se u isto vrijeme oglasiti i klasične sirene za uzbunu, ali se to, po svemu sudeći, u mnogim mjestima uopšte nije dogodilo. Naime, lokalne zajednice su same mogle da odluče da li će to učiniti ili ne.

Ipak, čudan, piskavi zvuk koji je emitovan sa svih mobilnih telefona bio je sasvim dovoljan da izazove nelagodu, pogotovo kod onih koji nisu znali o čemu se radi i koji su vjerovatno pomislili da je njihovim uređajima došao kraj.

Njemačke vlasti su inače proglasile 12. septembar za Dan upozorenja ove godine a razlozi za isprobavanje sistema uzbunjivanja su, osim rata u Ukrajini i sve češće vremenske neprilike, poplave, ekstremne vrućine...

Dan upozorenja je prvi put u Njemačkoj proglašen 2020. godine, a od 2021. je riješeno da to ubuduće uvijek bude tokom jednog dana u drugoj sedmici septembra.