Ruski predsjednik Vladimir Putin je možda uznemiren zbog iznenadnog ukrajinskog upada u rusku Kursku oblast ranije ovog mjeseca, ali će ovog vikenda po svemu sudeći slaviti teritorijalna "osvajanja" dalje na zapadu i to u Njemačkoj.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Politiko navodi da će prema Rusiji prijateljski raspoložene strane u tri njemačke pokrajine - Brandenburgu, Saksoniji i Tiringiji - vjerovatno ostvariti značajne dobitke na pokrajinskim izborima u septembru, od kojih se dva glasanja održavaju već sada u nedelju.

Briselski sajt navodi da proruska Alternativa za Njemačku (AfD) ima velike šanse da osvoji prvo mjesto na izborima u sve tri pokrajine, a da je nedavno formirani Saveza Sara Vagenkneht (BSW) takođe u usponu.

Uz njihove izborne uspjehe Moskva može ponovo da uspostavi uporište na širokom prostoru bivše Istočne Njemačke, regiona nad kojim je dominirala decenijama tokom Hladnog rata.

Navodi se da će, ukoliko se predizborna istraživanja javnog mnjenja pokažu kao tačna, rezultati glasanja izazvati duboku uznemirenost širom Njemačke.

Velika izborna pobjeda ekstremista sa desnice i levice će pokazati razmjere neuspjeha nemačkog establišmenta u rešavanju podijela između istoka i zapada zemlje, a istovremeno će iz korena uzdrmati ionako već klimavu tročlanu vladajuću koaliciji u Berlinu.

Politiko navodi da bi ubjedljivi trijumf AfD i BSW predstavljao i ličnu pobjedu za Putina, pošto se ruski predsjednik kalio kao špijun KGB u Drezdenu 80-ih godina prošlog veka, a nakon tog iskustva ostao je fasciniran svime što je vezano za Njemačku.

Navodi se da je Putinov biograf predsjednika Rusije čak jednom prilikom nazvao "Njemcem u Kremlju".

Prema nalazima poslednjih anketa očekuje se da bi njemačke stranke prijateljski orijentisane prema Moskvi, kako sa desnice tako i sa ljevice, mogle da osvoje najmanje 50 odsto glasova u sve tri pokrajine u kojima se održavaju izbori.

U Tiringiji se ovim partijama predviđa osvajanje čak 65 odsto glasova, kao i da samo AfD mogla da uzme oko 30 odsto i bude proplasirana.

Iako sve stranke nisu otvoreno proruske kao što je to slučaj s AfD, one dijele dva narativa na kojima insistira ultradesnica, a to je da NATO snosi dio krivice za rat u Ukrajini i da bi mirno rješenje bilo moguće kada bi Zapad ozbiljno pribjegao diplomatiji.

Njemačke mejstrim stranke koje upravljaju zemljom na nacionalnom nivou - Socijaldemokratska partija Njemačke (SPD), Zeleni i Partija slobodnih demokrata (FDP) - prema anketama bi mogle da osvoje zajedno tek oko 12 odsto glasova u Saksoniji i Tiringiji, dok im se u Brandenburgu predviđa 27 odsto glasova.

Čak i kada bi se u to uključio i mogući izborni rezultat najjače centrističke političke snage u Njemačkoj - konzervativne Hrišćanskodenokratske unije (CDU), sve mejnstrim stranke zajedno ne bi prešle 50 odsto glasova.

Politiko navodi da, iako većina Njemaca na istoku zemlje nema iluzija u vezi sa Putinom, tamošnje stanovništvo još uvijek nije prevazišlo decenije serviranja antizapadne propagande.

Navodi se da za mnoge od njih Moskva nije ništa gora od Vašingtona, koji populistički političari optužuju da iza scene sprovodi sopstvene interese u Ukrajini.

SAD su supersila u opadanju koja se bori da očuva svoj status globalnog hegemona - kazala je prošlo mjeseca, Sara Vagenkneht, liderka ljevičarskog BSW.