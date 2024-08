Ronioci španske Civilne garde i pripadnici Poreske uprave u Las Palmasu, na kanarskim ostrvima, zaplijenili su pošiljku od skoro 300 kilograma kokaina čije je krajnje odredište bila luka Koper u Sloveniji.

Izvor: Kurir

Droga je išla trgovačkim brodom, a kako su otkriveni odgonetnuo je Blažo Marković, predsjednik pokreta "Novi ljudi, nova snaga Srbije" i predsjednik Sindikata policijskih starešina Srbija za jutarnji program "Redakcija" na Kurir televiziji.

Vidi se da Balkanski kartel više ne postoji, a meni je interesantno da su tek sada otkrili kako se dosad švercovalo. Dakle, usis za hlađenje, a tu su morali da prodru specijalizovani ljudi, ronioci, koji su varili pod vodom. To su varioci koji su najskuplje plaćeni, oni dobijajo od pet hiljada, pa sve do 100.000 dolara jer se sve to radi pod velikim pritiskom i sve je to jako teško, jedna greška je dovoljna da jednostavno poginu ljudi. Posebno je interesantno da se uključila potpuno nova policija pored agenata DEA i Evropola -započeo je Marković, pa dodao:

Svakako da članovi pomenutog kartela možda i postoje po Evropi, ali oni su sada nevidljivi, ne postoje više. Sada je interesantno to da se traže glavni igrači čitave priče. Crna Gora se više ne spominje jer je potpisala sporazum sa DEA i Evropolom, nas možda u septembru, oktobru, očekuje potpisivanje istog sporazuma.