Agenti su provjerili prijavljene destinacije - prva naredna bila je Las Palmas de Gran Canaria, a potom je brod planirao da nastavi put ka lukama Sete i Koper, u Francuskoj i Sloveniji.

Izvor: Profimedia

Ronioci španske Civilne garde i pripadnici Poreske uprave u Las Palmasu zaplijenili su pošiljku od 289 kilograma kokaina čije je krajnje odredište bila luka Koper u Sloveniji. Droga je prevožena trgovačkim brodom, a bila je sakrivena u usisu za hlađenje, u 12 vodootpornih vreća pričvršenih užadima.

Izvor “Vijesti” iz strane bezbjednosne službe kazao je da je i ta pošiljka povezana s Balkanskim kartelom, ali da zbog dalje istrage za sada ne može iznositi više detalja. Isti sagovornik objasnio je da nadležni nastavljaju sa sprovođenjem neophodnih istražnih radnji u operaciji nazvanoj “Ponos jug”, kako bi se utvrdio identitet odgovornih za transport droge, kao i onih koji su bili zaduženi za preuzimanje.

Operacija je sprovedena u okviru uske saradnje između tamošnje Službe za nadzor i Civilne garde, koje redovno prikupljaju informacije i procjenjuju potencijalne nove rute i metode sakrivanja koje koriste kriminalne organizacije za transport kokaina iz Južne Amerike u Evropu, saopšteno je iz španskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Objašnjavaju da su u okviru zajedničkog rada i analize rizika sprovedenih na pomorskom saobraćaju došli do klasifikacije jednog teretnog broda, koji je stajao u više brazilskih luka, kao sumnjivog za korišćenje u transportu droge ka Evropi.

Agenti su provjerili prijavljene destinacije - prva naredna bila je Las Palmas de Gran Canaria, a potom je brod planirao da nastavi put ka lukama Sete i Koper, u Francuskoj i Sloveniji.

Nakon dolaska u Las Palmas de Gran Canaria izvršena je inspekcija na sidrištu tog broda.

“Na osnovu podvodne analize trupa broda, koju je sprovela Specijalna grupa za podvodne aktivnosti Civilne garde iz Las Palmasa, otkriveno je dvanaest vodootpornih vreća smještenih na sakrivenom mjestu, u usisu za hlađenje i pričvršćenih konopcem za jednu od rešetki trupa, i izvršeno je njihovo vađenje. U prostorijama Civilne garde izvršena su testiranja i utvrđeno je da je u pitanju kokain, ukupne težine 289 kilograma, raspodijeljenih u toliki broj pakovanja”, saopštili su iz španskog Ministarstva unutrašnjih poslova.

Prema saznanjima “Vijesti”, Balkanski kartel je i sredinom jula pretrpio jak udarac u Južnoj Americi, kada je, nakon četvorogodišnje istrage, Centralna brigada za droge Nacionalne policije, u saradnji s Europolom, američkom agencijom DEA, Nacionalnom kriminalističkom agencijom Ujedinjenog kraljevstva i Pomorskim centrom za analizu i operacije u vezi s drogama (MAOC-N), uhapsila oko 50 osoba koje su bile dio kriminalne mreže zadužene za transport kokaina iz Latinske Amerike u Evropu.

“Balkanski kartel u tom kriminalnom poslu bio je zadužen za regrutovanje posada i nabavku dijela kokaina koji su distribuirali širom Evrope, iz svojih baza na Costa del Sol”, kazao je sagovornik “Vijesti”.

Dio te grupe, prema tvrdnjama Europola, uhapšen je i sredinom juna, kada su evropske policije uhapsile 40 osoba i zaplijenile osam tona kokaina, u akciji kodnog naziva “Operacija Jadran”, čija meta je bila kriminalna mreža koja je krijumčarila velike količine droge iz Južne Amerike u Evropu, preko Zapadne Afrike i Kanarskih ostrva.

U toj akciji, osim droge, oduzeto je 12,5 miliona eura u gotovini, u različitim zemljama Evrope. Time je, kako tvrdi španska policija, potpuno onesposobljena jedna od najvećih grupa za šverc droge u Evropu - Balkanski kartel.

Ronioci kače drogu na brodove

Sagovornik “Vijesti” objasnio je da sakrivanje droge u usisnom dijelu broda nije novina i da se međunarodni istražitelji godinama susreću s tim.

“Sea chest, prostori, iz kojih brodovi uzimaju recimo vodu za hlađenje motora tehnički su izvedeni da kada se otvori usis, zaštitne rešetke služe da spriječe prolaz veće ribe kroz rešetke, koja bi pod pritiskom mogla začepiti te usise. Usisi se s unutrašnje strane mogu samo čistiti od onoga što prođe kroz usis, odnosno, uglavnom od sitne ribe. Spoljnjem dijelu se ne može pristupiti iznutra, jer su ti prostori plombirani zbog eventualnih grešaka, jer kada bi bili lako dostupni za otvaranje, to bi omogućilo lako potapanje broda. Kad bi neko to otvorio, pritisak podvodnog dijela vode je takav da je praktično neuzastavljiv i to topi brod u par sati, zavisno od veličine broda. Zbog toga je jedini pristup spolja i na tim mjestima drogu sakrivaju ronioci, opremljeni alatom, koji znaju šta rade. To im se plaća od 50 do 80.000 dolara. Zadatak im je da spolja otvore rešetke, ubace kokain, pričvrste drogu i ponovo zavare rešetke. Nikakvo drugo kačenje nije moguće, jer je veliki rizik od gubljenja tovara”, kazao je sagovornik “Vijesti”.

Objasnio je da su međunarodne službe, upravo zbog tog načina krijumčarenja kokaina, dogovorili da u Kolumbiji, na kontejnerskim terminalima, za vrijeme boravka broda na terminalu, oko tih plovila sve vrijeme patroliraju vojne patrole.

“Nakon završetka teretnih operacija vojni ronioci s robotom ulaze u vodu i pregledaju kompletan trup. Te mjere doprinjele su da se značajno smanji mogućnost unosa kokaina u usisni dio broda”, kazao je isti izvor.pa