NATO Samit je završen, a u dekleraciji koja je na njemu donijeta se navodi da su članice Sjevernoatlantske alijanse nazvale nepovratnim ulazak Ukrajine u NATO i potvrdile podršku Kijevu na putu evroatlantskih integracija.

Istovremeno, oni ukazuju i da Ukrajina treba sama da izabere, bez spoljnog miješanja, kako da obezbijedi sopstvenu bezbjednost. Stoga, mnogi nakon ovog samita dovode u pitanje usklađenost stavova članica Alijanse.

Ovim povodom u jutarnjem prgramu Kurir televizije gostovali su Srđan Barac, Centar za društvenu stabilnost i prof. dr Nenad M. Kostić, profesor američkih univerziteta u penziji i član SANU-a u ostavci.

Velika većina članica NATO podržava Ukrajinu i najbogatije zemlje je naoružavaju. NATO je velika i heterogena organizacija sa nekim sporednim različitim stavovima. Meni zaključak o Ukrajini izgleda tako da je ona možda nekad u budućnosti dobrodošla u NATO ako sve ispadne kako treba. Ukrajina nikad nije dobila tvrde garancije od NATO. Zahtevala je da već počnu pregovori o pristupanju, ali o tome nema govora dokle god je zemlja u ratu - rekao je Kostić i dodao:

Najviše je koči agresija Rusije. Rusija je sebi uzela u zadatak da Ukrajina nkad ne postane članica NATO. Mislim da će Ukrajina dobijati lepe reči i ohrabrujuće nagoveštaje, ali mislim da neće postati član NATO.

Barac je konstatovao da se Ukrajini šalju poruke da spusti očekivanja, a potom ukazao na jedan zanimljiv detalj u govoru Jensa Stoltenberga.

Mislim da su njemu slate poruke da ipak mora da spuisti očekivanja. Prvo da se ukine zakon da sa Putinom neće pregovarati. Taj zakon je i dalje na snazi. Dakle prvo moramo da sredimo pravnu regulativu kako bi do tog spuštanja došlo. S druge strane međunarodni krivični sud pravde je raspisao optužbu protiv Putina. Što se tiče mogućeg mira jetio bih da je samo jedan pokušaj pregovora bio donekle uspešan, a to je bilo u Turskoj što je organizovao Erdogan. Ni tada nije bilo nekih suštinskih pregovara, ali ipak je neki pokušaj postojao - rekao je Barac i dodao:

U govoru Stoltenberga primijetio sam jedan zanimlji detalj i mislim da to treba istaći.On je rekao da je do sada NATO bio najuspešniji savez u istoriji, a od sad je najdugovečniji. To je vrlo zanimljivo. Od antičke Grčke do sada nijedan vojni savez nije trajao 75 godina. To jeste za respekt. Zato jeste važno da da pratima šta se dešava u NATO, kako ne bismo to prespavali kao devedesetih.