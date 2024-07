Kanada je 2014. godine potpisala obećanje da će potrošiti dva odsto BDP-a na odbranu, ali nije uspJela da ispuni taj cilj.

Kanada već deceniju izbJegava svoju posvećenost NATO savezu, a to je postalo očigledno u poslednjih nekoliko godina. Otava nije uspjela da ispuni ciljeve domaće vojne potrošnje, niti da ispuni standarde za finansiranje nove opreme i ne planira to da učini. Ova pozicija frustrira saveznike širom sveta, od Bele kuće do evropskih prijestonica.