Oglasio se Bajden povodom predsjedničke debate.

Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Džo Bajden okrivio je "džet leg" za svoj loš učinak u prošlonedeljnoj debati CNN-a. On je novinarima rekao da "nije bio mnogo pametan" jer je "više puta letio" uoči debate.

"Nisam slušao svoje osoblje... a onda sam zamalo zaspao na podijumu", rekao je on, prenosi BBC.

Bajden se poslednji put vratio sa putovanja 15. juna, što je skoro dvije nedelje prije debate 27. juna, podsjeća BBC.

"To nije izgovor, to je objašnjenje", rekao je Bajden tokom jučerašnje posjete Virdžiniji, misleći na svoja putovanja. On se izvinio za svoj nastup i istakao da mu je izuzetno važno da pobijedi na izborima. Bajden je putovao u Evropu dva puta tokom dvije nedelje u junu.

Izvor: CNN/screenshot

Bajdenove izjave dolaze u trenutku kada se unutar Demokratske stranke pojavila zabrinutost oko njegovih mentalnih sposobnosti.

Kongresmen iz Teksasa, Lojd Doget, prvi je iz redova demokrata koji je pozvao Bajdena da se povuče iz trke za drugi predsjednički mandat.

Bijela kuća je ranije saopštila da se Bajden borio sa prehladom na dan debate. Međutim, Bajden juče u svom obraćanju nije pomenuo nikakvu bolest. Portparolka Bijele kuće rekla je da Bajden nije uzimao nikakve ljekove uoči debate.