Pet osoba je poginulo, a više od 60 je ranjeno u eksploziji gasa u restoranu na zapadu Turske, saopštile su lokalne vlasti.

Izvor: Printscreen

"Petoro naših građana je izgubilo život, veliki je broj povrijeđenih, a neki od njih su u vrlo teškom stanju", rekao je Sulejman Elban, guverner pokrajine Izmir.

Slike s jesta nesreće prikazuju i oštećenja na fasadama obližnjih zgrada usled eksplozije.



Eksplozija se dogodila oko 15 časova u ulici Bariš Mančo u okrugu Ajrandžilar.

İzmir Torbalı’da bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Geçmiş olsun#izmirpic.twitter.com/NVExaCTLp0 — Osman Belovacıklı (@OsmanBelovackli)June 30, 2024



Elban je rekao je da je do eksplozije došlo kao poslkedica eksplozije industrijskog cilindra. On je podijelio informaciju da je došlo do ozbiljne štete na zgradi gdje je eksplodirala cijev.