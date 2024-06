Uragan prijeti da razori Karibe.

Izvor: Twitter/printscreen/cnn weather

Prvi uragan ove sezone - Beril - formiran je u Atlantskom okeanu. Nastao je u petak uveče, a prognostičari kažu da ima potencijal da postane oluja kategorije 3 (oznaka za oluje sa maksimalnim vjetrovima između 178 i 207 kilometara na sat) u narednim danima dok se kreće od Kariba ka Meksičkom zalivu. Očekuje se da će Beril večeras stići do karipskih ostrva Barbados, Dominika, Grenada i Martinik, piše Bi-Bi-Si.

Prognostičari Nacionalnog centra za uragane predviđaju da će do trenutka kada oluja stigne do Vjetrovnih ostrva, zapadno od Barbadosa, imati "po život opasne uraganske vjetrove od posledica tropske oluje Alberto, koja je stigla 20. juna do sjeveroistočnog Meksika, a očekuje se da će Beril biti još opasniji.

Meteorološka služba Barbadosa izdala je upozorenja o nestancima struje i mogućim bujicama visine do 15 centimetara do kojih bi moglo doći nakon obilnih kiša.

"Realnost je da nismo u poziciji da tačno znamo sa kakvim vremenskim uslovima ćemo se suočiti", rekla je u petak premijerka Barbadosa Mia Amor Motli.

Sezona uragana zvanično traje od početka juna do kraja novembra, ali do sada je zabilježeno samo nekoliko jakih uragana prije jula. Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA) je stoga izdala iznenađujuće upozorenje o aktuelnoj sezoni - do kraja godine očekuju do 25 imenovanih oluja, a između osam i 13 njih moglo bi da preraste u uragane. Bilo je 19 imenovanih oluja u sezoni uragana 2023.

Ako uragan Beril nastavi putem koji predviđaju neki prognostičari i razvije se u oluju kategorije 3, to bi bio jedan od najranijih dolazaka takve oluje.

"Zapanjujuće je vidjeti prognozu velikog (kategorije 3+) uragana bilo gde u Atlantiku u junu, a kamoli na ovom dalekom istoku u dubokim tropima", rekao je Majkl Louri, stručnjak za uragane za društvene mreže.

"Samo pet velikih (kategorija 3+) uragana je zabilježeno u Atlantiku prije prve nedelje jula. Beril bi bio šesti i najraniji", dodao je on.