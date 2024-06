"Fokus je bio na Džoovom LOŠEM NASTUPU, a ne na meni..."

Izvor: YouTube/60 minutes

Bivši američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je njegov uspjeh u debati zasenjen katastrofalnim učinkom aktuelnog američkog lidera Džoa Bajdena.

Fokus je bio na Džoovom lošem nastupu, a ne na tome koliko sam ja dobro prošao - napisao je Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je još jednom iznio tvrdnju da su zbog politike Bajdenove administracije SAD "blizu Trećeg svjetskog rata".

Ako se to dogodi, to će biti rat drugačiji od bilo kog do sada - rekao je Tramp.

Predsjednički izbori u SAD održaće se 5. novembra.

Tramp je već dobio potreban broj delegatskih glasova da bude nominovan kao republikanski kandidat za šefa države.

Bajden, koji se kandiduje za drugi mandat, obezbedio je podršku dovoljnog broja delegata Demokratske stranke.