Ukrajina navodno planira da sruši Krimski most do sredine jula ove godine.

Ukrajina navodno planira da sruši Krimski most do sredine jula ove godine, prenosi "San". Taj most spaja Rusiju sa poluostrvom Krim i Ukrajina navodno planira veliki napad projektilima, morskim drnovima i avionima F16.