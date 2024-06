Došao do povjerljivih vojnih dokumenata kupovinom četiri odbačene knjige za šest kineskih juana (77 centi).

Kinesko ministarstvo državne bezbjednosti objavilo je kako je zaljubljenik u vojnu istoriju došao do povjerljivih vojnih dokumenata kupovinom četiri odbačene knjige za šest kineskih juana (77 centi) u susjedskom centru za reciklažu. Vlasti su pohvalile penzionera jer je navodno pozvao telefonsku liniju kako bi prijavio incident. Identifikovali su ga samo po prezimenu Žang, a nisu precizirali do kakvih je dokumenata on navodno došao.