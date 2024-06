Ukrajinski istražitelji su razotkrili par ruskih vojnika koji su optuženi za niz gnusnih silovanja, uključujući i silovanje 16-godišnje djevojčice, piše Dejli mejl.

Izvor: Kurir / x@SchengenStory

Ruskog kaplara Nadbita Dabajeva (23) i komandanta jedinice Nikolaja Senenka (37) istražitelji su identifikovali nakon mučnih svjedočenja njihovih žrtava.

Mlađi Rus je navodno dva puta silovao mladu ženu nakon što ju je oteo iz kuće njenih roditelja u selu blizu Kijeva u ranim danima rata nakon invazije snaga u februaru 2022.

Kako prenosi Daily Mail, u međuvremenu Senenko je silovao trudnu šesnaestogodišnjakinju nakon što je zaprijetio da će pozvati još dvadeset momaka da je grupno siluju ako ona ne uradi po njegovom.

Slučajevi čine dio sve šireg dosijea koji sastavljaju ukrajinski i međunarodni istražitelji ratnih zločina koje su navodno počinili ruski vojnici.

Navodna žrtva Dabajeva, koja govori pod pseudonimom Darja, rekla je policiji da ju je ruski vojnik silovao dva puta od kada je uhvaćena dok je boravila u selu svojih roditelja Havronščina na periferiji Kijeva.

Porodica se skrivala u podrumu od bombardovanja nedjeljama nakon invazije prije nego što su moskovske trupe odbačene iz regiona oko prijestonice, ali su ih tamo zatekli invazioni ruski vojnici, prenosi Dejli mejl.

Ruske trupe optužile su porodicu da je Ukrajincima prijavila koordinate svojih jedinica da usmjere artiljerijsku i minobacačku vatru, a Darju je na „saslušanje“ navodno odveo Dabajev, vojnik iz regiona Burjatija u Sibiru sa 8. četom 37. odvojene motorizovane streljačke brigade.

Podigao je moj telefon i pitao: „Čiji je to telefon?“, rekla sam: „Moj je“, ispričala je Darja. „Rekao je: „Spremite svoje stvari, dolazite na ispitivanje“.

Nadbit je stavio Darju u očev auto, povezao joj oči i odveo je u napuštenu kuću komšije. „Uhvatio me je za ruku, otpratio do drugog sprata zgrade, stavio me na krevet i rekao mi: „Skini se“.

„Shvatila sam šta se dešava i pitao sam da li će me ispitivati o telefonu. Rekao je da ga ne zanima moj telefon. Shvatate šta se dalje dogodilo. To nije bilo ispitivanje. To je bilo silovanje", kaže ona.

Kako piše Dejli Mejl, Darja je svedočila da se on vratio sljedećeg dana, odveo je u istu zgradu i ponovo silovao. Dabajev je, kako se navodi, otkrio da ga je u Rusiji čekala trudna djevojka, kao i da je njegov ujak bio visoka vojna ličnost.

Darja je za novine rekla: „Prihvatila sam ono što se dešavalo. Psihološki sam „napustila“ svoje tijelo, da tako kažem. Samo sam čekala da završi. Nisam željela ni da idem u policiju, ali moja mama je otišla i sve ispričala."

U međuvremenu, Senenko, komandant jedinice u armiji Donjecke Narodne Republike bio je navodno, pijan i naoružan kada su on i još jedan vojnik došli u kuću u selu Krasnovka u ukrajinskoj južnoj oblasti Herson.

Njegova žrtva - pod pseudonimom Marina - i njeni rođaci sakrivali su se u podrumu. Sve je pitao koliko su stari, prenosi DailyMail.

"Pitao je djevojke", rekla je Marina, koja je u vreme iskušenja imala samo 16 godina i bila je trudna.

„Pozvao je moju mamu u drugu sobu. Pustio ju je vrlo brzo. Posle toga me je pozvao. I... silovao me je.'

Marina je nastavila: „Pretio mi je da će me, ako uzvratim, pucati...

„Rekla sam mu da sam trudna i rekla mu da ne želim ovo. Ali on je rekao: "Zašto otežavaš?"

Kako pišu, Senenko je tada postavio jeziv ultimatum.

„Ako ne želiš to da uradiš sa mnom, sada ću pozvati 20 muškaraca i svi će ti to uraditi jedan po jedan. Pa ti biraj mene ili njih."

'Pokušala sam da ga odgurnem, ali iako je bio pijan, ipak je bio jači.'

Identifikacija Dabajeva i Senenka dolazi samo nekoliko mjeseci nakon što su UN objavile da ruske trupe sprovode kampanju ratnih zločina u Ukrajini, uključujući „sistematsko“ mučenje i silovanje.