Avion "Austrian Airlinesa" je oštećen u oluji, ali na sreću nema povrijeđenih putnika koji su išli do Beča.

Izvor: newsweek.com/screenshot

O opasnostima superćelijskih oluja sve češće se govori, a sada je jedna takva oluja pokazala možda i najveće razmjere svoje jačine. Avion Austrian Erlajnsa, koji je letio iz Palma de Majorke za Beča, ušao je pravo u superćelijsku oluju, a ono što je od njega ostalo je zastrašujuće.

Na fotografijama koje su objavljene nakon slijetanja aviona, vidi se da je vrh odnosno nos aviona potpuno uništen, a prema izjavama putnika, popucalo je i prednje staklo.

Kako su naveli novinarima, odmah po polijetanju došlo je do manjih turbulencija da bi nakon pola sata avion upao u oluju koja je izazvala opštu paniku i strah, i ozbiljno oštetila letjelicu. S obzirom na sve češće superćelijske oluje, pa i na našim prostorima, postavlja se i pitanje bezbjednosti aviona ukoliko se nađu u ovakvom jednom olujnom sistemu.

Urednica i voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji Snežana Petrović ovim povodom razgovarala je s vojnim pilotom i bivšim direktorom JAT-a Veliborom Vukašinovićem.

"Pogledajte, nešto me zbunjuje malo s obzirom na to da su ove superćelijske oluje nešto što je relativno novo na našim prostorima i vezano je za američku preriju više, za američke uslove. Imali smo prošle godine intenzivnu superćelijsku oluju koja je nosila i krovove, međutim, ovdje postoji jedna stvar koja me pomalo zbunjuje. Oštećenje na avionu je ogromno. Oba vjetrobranska stakla, pilotska i kopilotska, su u stvari popucala, mada su ona višeslojna. Ali ova rupa, ovdje se otprilike nalazi radar. Ovo što ja vidim više mi liči na ulijetanje u neki kumulonimbus, nego na superćelijsku oluju. Ulijetanje u oblak, koji može da nastane i ide do visina od 20-22 hiljade metara čak u nekim arktičkim uslovima. Dejstvo snage tog kumulonimbusa je u žiži njegovoj ravna nuklearnoj bombi.

Potom je iznio još neke informacije koje dovode u sumnju da je avion upao u superćelijsku oluju.

"Naravno, ovakva stvar se može desiti ukoliko se uđe i u periferiju oblaka. Šta ovdje zbunjuje? Ovdje nije mogla tečnost da polomi sve ovo, nego je ovo polomio led. Po meni ovaj avion je prije uletio u kumulonimbus, odnosno u neku periferiju kumulonimbusa, gdje je aktivnost još velika. I ono što me zbunjuje je izjava posade da se to nije vidjelo na radaru. Ovdje se radi o Erbasu 320. To je avion nove generacije, a ja sam svojevremeno letio na ATR-72, čiji radar je tri grupe kumulonimbusa mogao da sagleda u daljini.

BONUS VIDEO: